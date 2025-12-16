magyar ökumenikus segélyszervezetételMagyar Ökumenikus Segélyszervezete. on hungária csoportszeretetvendégségBudapest

Karácsonyi szeretetvendégséget szervez Budapesten az Ökumenikus Segélyszervezet

Szeretetvendégséget tart december 16-a és 22-e között Budapesten az Ökumenikus Segélyszervezet. Az adventi-karácsonyi segélyakcióval a rászorulóknak, nehéz sorsú embereknek segítenek: napi ezer adag ételt osztanak ki.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 16. 11:08
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Ökumenikus Segélyszervezet az idén is megszervezte hagyományos adventi-karácsonyi szeretetvendégségét, amelyet az E.ON Hungária Csoport pénzügyi támogatása tesz lehetővé – tájékoztatott kedden a szeretetszolgálat.

A karitatív tevékenységet a 1353-as adományvonal tárcsázásával lehet támogatni (Forrás: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Facebook-oldala)

A közlemény szerint december 16-a és 22-e között Budapesten naponta 1000 adag ételt osztanak ki önkéntesek, támogatók és a szervezet munkatársai hajléktalanoknak, illetve rossz szociális körülmények között élő családoknak.

Az elmúlt tizenhárom évben több tízezer adag meleg étellel segítettek nehéz sorsú embereken

 – tették hozzá.

A szeretetvendégségre érkezőket tartalmas menü várja, a meleg étel mellett szeretnék, hogy „a nélkülözésben élők számára is jusson a karácsony meghittségéből és emberi figyelmességéből”.

A közleményben idézték Gáncs Kristófot, a segélyszervezet ügyvezető igazgatóját, aki úgy fogalmazott: 

az Ökumenikus Segélyszervezet adventi adománygyűjtésének meghatározó pillanatai a karácsonyi segélyakciók, amikor a rászoruló családok ünnepét igyekeznek szebbé és reménytelibbé tenni.

A fővárosi szeretetvendégség kapcsolódik a segélyszervezet országos adventi adománygyűjtéséhez. A karitatív tevékenységet a 1353-as adományvonal tárcsázásával lehet támogatni, ami hívásonként 500 forintnyi adományt jelent – olvasható a közleményben,

Az elmúlt évben kötött stratégiai megállapodás keretében az E.ON Hungária Csoport 2027-ig évi 50 millió forinttal támogatja a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet rászorulókat segítő munkáját. A vállalatcsoport a hagyományos adventi szeretetvendégség megvalósítása mellett az iskola- és óvodakezdő programok, valamint a Kapaszkodó 2.0 program támogatásához is rendszeresen hozzájárul.

 

Borítókép: A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet idén is ott van az Advent Bazilika vásárban (Fotó: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Facebook-oldala)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmúlt

De most komolyan: kik ezek?

Bayer Zsolt avatarja

Hogy kik? Hát a Z-generáció. Azok, akik eltörölnék a múltunkat, a hagyományainkat, a történelmünket, az irodalmunkat, eltörölnének mindent.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu