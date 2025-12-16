Karácsonyi szeretetvendégséget szervez Budapesten az Ökumenikus Segélyszervezet

Az Ökumenikus Segélyszervezet az idén is megszervezte hagyományos adventi-karácsonyi szeretetvendégségét, amelyet az E.ON Hungária Csoport pénzügyi támogatása tesz lehetővé – tájékoztatott kedden a szeretetszolgálat.

A karitatív tevékenységet a 1353-as adományvonal tárcsázásával lehet támogatni (Forrás: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Facebook-oldala)

A közlemény szerint december 16-a és 22-e között Budapesten naponta 1000 adag ételt osztanak ki önkéntesek, támogatók és a szervezet munkatársai hajléktalanoknak, illetve rossz szociális körülmények között élő családoknak.

Az elmúlt tizenhárom évben több tízezer adag meleg étellel segítettek nehéz sorsú embereken

– tették hozzá.

A szeretetvendégségre érkezőket tartalmas menü várja, a meleg étel mellett szeretnék, hogy „a nélkülözésben élők számára is jusson a karácsony meghittségéből és emberi figyelmességéből”.

A közleményben idézték Gáncs Kristófot, a segélyszervezet ügyvezető igazgatóját, aki úgy fogalmazott:

az Ökumenikus Segélyszervezet adventi adománygyűjtésének meghatározó pillanatai a karácsonyi segélyakciók, amikor a rászoruló családok ünnepét igyekeznek szebbé és reménytelibbé tenni.

A fővárosi szeretetvendégség kapcsolódik a segélyszervezet országos adventi adománygyűjtéséhez. A karitatív tevékenységet a 1353-as adományvonal tárcsázásával lehet támogatni, ami hívásonként 500 forintnyi adományt jelent – olvasható a közleményben,