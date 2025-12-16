Az Iszlám Állam nevében késeltek halálra egy gyermeket Magyarország szomszédjában

Hidegvérű beismerés zárta le a találgatásokat az Ausztria déli részén, a karintiai Villachban történt tragédia kapcsán. Az osztrák ügyészség tájékoztatása szerint a februári késes támadás elkövetője, egy 23 éves szír állampolgár a kihallgatások során beismerte: terrorista indíttatásból gyilkolt – számol be róla a The Local angol nyelvű osztrák hírportál.

Ausztria lakosságát sokkolta a villachi késelés (Fotó: AFP)

A szír férfi (aki egyébként rendelkezett tartózkodási engedéllyel Ausztriában) válogatás nélkül rontott rá áldozataira vadászkésével kaszabolva az embereket. A mészárlás során meghalt egy 14 éves fiú, és a támadó további öt embert sebesített meg súlyosan, mielőtt megállították volna.

A tragédia még súlyosabb lehetett volna, ha egy 42 éves, szintén szír származású ételfutár látva a vérfürdőt, el nem gázolja a terroristát, ezzel harcképtelenné téve őt a hatóságok kiérkezéséig.

Az ügyészség közleménye szerint a gyanúsított „az Iszlám Állam terrorszervezet céljait követve, a civil lakosság súlyos megfélemlítésének szándékával cselekedett”.

A vádak között szerepel a gyilkosság és a terrorcselekmények elkövetése is. A hatályos osztrák törvények értelmében a férfi húsz évtől életfogytig tartó szabadságvesztésre számíthat. A tárgyalás időpontját egyelőre nem tűzték ki.

Ausztriában nem ez volt az első iszlamista merénylet; 2020 novemberében egy húszves férfi nyitott tüzet a járókelőkre Bécs belvárosának egy népszerű szórakozónegyedében. A támadó mindössze kilenc perc alatt négy embert ölt meg és több mint húszat megsebesített, mielőtt a rendőrség lelőtte volna.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)