ausztriaiszlám államkéselésVillach

Az Iszlám Állam nevében késeltek halálra egy gyermeket Magyarország szomszédjában

Sokkoló részleteket hozott nyilvánosságra az osztrák ügyészség a februári villachi késeléssel kapcsolatban. A közlemény szerint a szír terrorista beismerte, hogy az iszlám állam nevében ölt meg egy 14 éves fiút és sebesített meg súlyosan több embert az Ausztria déli részén található városban.

Munkatársunktól
2025. 12. 16. 11:05
Illusztráció (Forrás: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hidegvérű beismerés zárta le a találgatásokat az Ausztria déli részén, a karintiai Villachban történt tragédia kapcsán. Az osztrák ügyészség tájékoztatása szerint a februári késes támadás elkövetője, egy 23 éves szír állampolgár a kihallgatások során beismerte: terrorista indíttatásból gyilkolt – számol be róla a The Local angol nyelvű osztrák hírportál.

Ausztria lakosságát sokkolta a villachi késelés
Ausztria lakosságát sokkolta a villachi késelés (Fotó: AFP)

A szír férfi (aki egyébként rendelkezett tartózkodási engedéllyel Ausztriában) válogatás nélkül rontott rá áldozataira vadászkésével kaszabolva az embereket. A mészárlás során meghalt egy 14 éves fiú, és a támadó további öt embert sebesített meg súlyosan, mielőtt megállították volna.

A tragédia még súlyosabb lehetett volna, ha egy 42 éves, szintén szír származású ételfutár látva a vérfürdőt, el nem gázolja a terroristát, ezzel harcképtelenné téve őt a hatóságok kiérkezéséig.

Az ügyészség közleménye szerint a gyanúsított „az Iszlám Állam terrorszervezet céljait követve, a civil lakosság súlyos megfélemlítésének szándékával cselekedett”. 

A vádak között szerepel a gyilkosság és a terrorcselekmények elkövetése is. A hatályos osztrák törvények értelmében a férfi húsz évtől életfogytig tartó szabadságvesztésre számíthat. A tárgyalás időpontját egyelőre nem tűzték ki.

Ausztriában nem ez volt az első iszlamista merénylet; 2020 novemberében egy húszves férfi nyitott tüzet a járókelőkre Bécs belvárosának egy népszerű szórakozónegyedében. A támadó mindössze kilenc perc alatt négy embert ölt meg és több mint húszat megsebesített, mielőtt a rendőrség lelőtte volna.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmúlt

De most komolyan: kik ezek?

Bayer Zsolt avatarja

Hogy kik? Hát a Z-generáció. Azok, akik eltörölnék a múltunkat, a hagyományainkat, a történelmünket, az irodalmunkat, eltörölnének mindent.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.