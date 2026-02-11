Rendkívüli

Zelenszkij őrnagya katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot + videó

Szenzációs hír érkezett a Budapest–Belgrád vasútvonalról: megkezdődött a tesztelés a magyarországi szakaszon + videó

Megkezdődött a Budapest–Belgrád vasútvonal magyar szakaszán a pálya tesztelése Soroksár és az országhatár között. A tesztvonat a határt átlépve rövid ideig Szerbia területére is belép, majd visszatér Magyarországra.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 9:14
A Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán február 10-én megkezdődött a pályatesztelés Soroksár és Kelebia között – írja a Baon nyomán a Világgazdaság.

Dorog, 2022. október 22. A MÁV Start Zrt. Budapest Nyugati pályaudvara és Esztergom között közlekedő Stadler FLIRT modern személyszállító vonatai közül kettő a város térségében, felújított, nemrég villamosított dupla sínpályáján, az ugyancsak modernizált vasútállomás közelében. MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
A Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán elkezdődött a pályatesztelés 
(Fotó: Jászai Csaba)

A kivitelező által végzett vizsgálatok február 19-ig tartanak a nappali időszakban, amelynek során fokozatosan növelik a tesztvonatok sebességét: 

az első napon 60 kilométer per órával haladtak, másnap már 70 kilométer per órával, majd naponta további 10 kilométer per órás emeléssel a 160 kilométer per órás sebesség eléréséig. 

A tesztvonat a határt átlépve rövid ideig Szerbia területére is belép, de Szabadkáig nem közlekedik, majd visszatér Magyarországra.

A mérések ideje alatt egyes vasúti átjáróknál ideiglenes forgalomkorlátozások lépnek életbe: a sorompókat jelzőőrök zárják le, a gyalogos és kerékpáros átkelőket pedig fizikai akadályokkal biztosítják. Ez esetenként 20 percnél hosszabb várakozási időt is jelenthet a közúti forgalomban. A hosszabb lezárások elsősorban az alábbi helyeken várhatók: 

  • 5205-ös út Kunszentmiklós térségében,  
  • 52-es főút Fülöpszállásnál,  
  • 5301-es út Kiskőrös–Izsák között,  
  • 53-as főút Soltvadkert–Selymes térségében,  
  • 55-ös főút Kisszállásnál.

 

