Szenzációs hír érkezett a Budapest–Belgrád vasútvonalról: megkezdődött a tesztelés a magyarországi szakaszon + videó

A Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán február 10-én megkezdődött a pályatesztelés Soroksár és Kelebia között – írja a Baon nyomán a Világgazdaság.

(Fotó: Jászai Csaba)

A kivitelező által végzett vizsgálatok február 19-ig tartanak a nappali időszakban, amelynek során fokozatosan növelik a tesztvonatok sebességét:

az első napon 60 kilométer per órával haladtak, másnap már 70 kilométer per órával, majd naponta további 10 kilométer per órás emeléssel a 160 kilométer per órás sebesség eléréséig.

A tesztvonat a határt átlépve rövid ideig Szerbia területére is belép, de Szabadkáig nem közlekedik, majd visszatér Magyarországra.

A mérések ideje alatt egyes vasúti átjáróknál ideiglenes forgalomkorlátozások lépnek életbe: a sorompókat jelzőőrök zárják le, a gyalogos és kerékpáros átkelőket pedig fizikai akadályokkal biztosítják. Ez esetenként 20 percnél hosszabb várakozási időt is jelenthet a közúti forgalomban. A hosszabb lezárások elsősorban az alábbi helyeken várhatók: