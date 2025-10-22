Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség a százhalombattai tűzeset ügyében

autós hírMKIF Zrtautópálya építéssávelhúzásos tereléskamion

Vérlázító, amit néhány kamionos tesz az M1-es autópályán + videó

A forgalomfigyelő kamerák felvételéből kiderül, hogy mi fokozza a végeláthatatlan dugókat a sztrádaépítéseknél.

2025. 10. 22. 11:32
Fotó: MKIF/Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Még évekig együtt kell élnünk az M1-es autópálya bővítése miatti terelésekkel, és az építkezések kezdete előtt általában tábla jelzi, hogy az ideiglenes nyomvonalon csak a külső sávban haladhatnak teherautók (máskor szélességkorlátozás van érvényben). Bár sok személyautó vezetőjét riasztja, hogy a szemközti útpályán kijelölt belső sávban haladjon, a menetidő rövidítése miatt érdemes ezt fontolóra venni, amit az MKIF videófelvételei is alátámasztanak. Ezekből látszik ugyanis, hogy az építkezések különböző szakaszain a külső sávban 

nem baleset, munkavégzés vagy műszaki hiba miatt lassul le vagy áll meg a forgalom, hanem azért, mert a kamionosok csak óriási késéssel követik a forgalom ritmusát.

Sőt mint a felvétel vége felé feltűnik, némelyek egyszerűen megállnak az úton hosszabb időre, akár húsz percre! Ez utóbbi jelenség nem is annyira a sofőrök más tevékenységével, hanem a nem előrelátóan tervezett kötelező pihenőidővel magyarázható, a többi – időre dolgozó – fuvarozó pedig akár a sztráda lezárt részén kerülgeti a veszteglő járműveket. Több esetben is rendőri intézkedésre van szükség, ami bírsággal jár, de ettől még újra kialakulnak a fantomdugók.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpedofil ügy

Tanú lesz az egész ország

Bayer Zsolt avatarja

Politikussal szemben nem merült fel bűncselekmény gyanúja a Szőlő utcai ügyben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu