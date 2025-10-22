Vérlázító, amit néhány kamionos tesz az M1-es autópályán + videó

Még évekig együtt kell élnünk az M1-es autópálya bővítése miatti terelésekkel, és az építkezések kezdete előtt általában tábla jelzi, hogy az ideiglenes nyomvonalon csak a külső sávban haladhatnak teherautók (máskor szélességkorlátozás van érvényben). Bár sok személyautó vezetőjét riasztja, hogy a szemközti útpályán kijelölt belső sávban haladjon, a menetidő rövidítése miatt érdemes ezt fontolóra venni, amit az MKIF videófelvételei is alátámasztanak. Ezekből látszik ugyanis, hogy az építkezések különböző szakaszain a külső sávban

nem baleset, munkavégzés vagy műszaki hiba miatt lassul le vagy áll meg a forgalom, hanem azért, mert a kamionosok csak óriási késéssel követik a forgalom ritmusát.

Sőt mint a felvétel vége felé feltűnik, némelyek egyszerűen megállnak az úton hosszabb időre, akár húsz percre! Ez utóbbi jelenség nem is annyira a sofőrök más tevékenységével, hanem a nem előrelátóan tervezett kötelező pihenőidővel magyarázható, a többi – időre dolgozó – fuvarozó pedig akár a sztráda lezárt részén kerülgeti a veszteglő járműveket. Több esetben is rendőri intézkedésre van szükség, ami bírsággal jár, de ettől még újra kialakulnak a fantomdugók.