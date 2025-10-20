Hajmeresztő mutatvány: forgalommal szemben kerekezett egy bicajos az M30-ason + videó

Az idei Tour de Highway győztesének befutóját vágatlanul mutatta be közösségi oldalára feltöltött videójában az MKIF Zrt.

Októberben valaki úgy döntött, hogy kerékpárral fedezi fel az M30-as autóutat.

Nem bízta a véletlenre, halmozta az élvezetet rendesen: tette mindezt először a forgalommal szembe haladva, a forgalmi sávban

– idézték fel az esetet.

Majd éppen az egyik kamera előtt megállt, és a kerékpárral együtt átmászott az elválasztó sáv sövényén, majd a pályán keresztül teljes nyugalommal átkerekezett a pihenőbe.

A kalandnak az útellenőr és a hatóságok vetettek véget. Az MKIF Zrt. hangsúlyozza: az autópálya nem kerékpárút, a gyorsforgalmi utakra kerékpárral felhajtani szigorúan tilos és életveszélyes is.