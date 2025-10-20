autós videóBpiAutósokautós hír

Kis híján gázolt, majd továbbhajtott a sofőr, mintha mi sem történt volna + videó

Megdöbbentő jelenetet vett fel a fedélzeti kamera Budapesten, a XV. kerületben.

2025. 10. 20. 10:16
Forrás: BpiAutósok
Egy Bpiautósok-olvasó küldte be a portálnak az alábbi felvételt, amelyen jól látszik, ahogy egy fekete Opel Meriva balra kanyarodás után a zebrán áthaladó gyalogos közvetlen közelében hajt el – súrolva is a nőt. Az eset Budapesten, a XV. kerületben, a Fő utca végén történt október 16-án, reggel 7 óra után.

A felvételen az látszik, hogy az autós ugyan lelassít az incidens után, majd egyszerűen továbbhajt. A gyalogos megpördül az ütéstől, de nem esik el, és valószínűleg nem is sérül meg komolyabban.

 

