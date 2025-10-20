elektromos rollerrendőrségLengyelországmegengedett sebességgyorshajtás

Mit sem sejtve repesztett az e-rolleres, sarkában a civil rendőrautóval + videó

Gyorshajtás mellett rakomány szállításáért is megbüntették a 27 éves férfit Lengyelországban, sőt eleve nem is hajthatott volna az országúton.

2025. 10. 20. 9:56
Fotó: KPP w Piasecznie
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lendületesen haladt egy elektromos rolleres a lengyel Golków községben, amikor egyszer csak az őt követő teljesen hétköznapi, civil autón kék fény kezdett villogni. Rendőrautó volt, amely ezután megelőzte és megállította a kétkerekűt. A rolleres vesztére az alább látható felvételt készítette róla a rendőrök kamerája, néhány perccel később pedig 1800 zlotyi (átszámítva 165 600 forintos) bírsággal folytathatta az útját. Túl azon, hogy 46 km/h-val hajtott a Lengyelországban megengedett 20 km/h maximális sebesség helyett, a lábtartón rakományt szállított, és eleve nem használhatta volna a közutat – ugyanis a járdán kellett volna közlekednie (a falu ezen részén nem volt kerékpárút). 

Magyarországon eltérő előírások vonatkoznak az e-rollerekre, például kifejezetten tiltott a járdán haladás, de az igazán részletes rendelkezéseket az új KRESZ fogja majd tartalmazni. Már most is érvényes azonban a szabály, mely szerint a 25 km/h-s tervezési sebességet meghaladó és 300 wattnál nagyobb teljesítményű elektromos rollerekre kötelező felelősségbiztosítást kell kötni, szükség van a vezetéshez legalább segédmotoros (AM) jogosítványra és bukósisakra. Egyre több szabálytalanság és baleset köthető a szabályok megszegéséhez, és már rolleres traffipaxfotót is tett közzé a magyar rendőrség, de egyelőre nem büntetési, hanem edukációs célból. 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Három támpont a Tisza Párt értelmezéséhez

Felföldi Zoltán avatarja

Az ellenzéki kihívó egy tőrőlmetszett balliberális párt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu