Mit sem sejtve repesztett az e-rolleres, sarkában a civil rendőrautóval + videó

Lendületesen haladt egy elektromos rolleres a lengyel Golków községben, amikor egyszer csak az őt követő teljesen hétköznapi, civil autón kék fény kezdett villogni. Rendőrautó volt, amely ezután megelőzte és megállította a kétkerekűt. A rolleres vesztére az alább látható felvételt készítette róla a rendőrök kamerája, néhány perccel később pedig 1800 zlotyi (átszámítva 165 600 forintos) bírsággal folytathatta az útját. Túl azon, hogy 46 km/h-val hajtott a Lengyelországban megengedett 20 km/h maximális sebesség helyett, a lábtartón rakományt szállított, és eleve nem használhatta volna a közutat – ugyanis a járdán kellett volna közlekednie (a falu ezen részén nem volt kerékpárút).

Magyarországon eltérő előírások vonatkoznak az e-rollerekre, például kifejezetten tiltott a járdán haladás, de az igazán részletes rendelkezéseket az új KRESZ fogja majd tartalmazni. Már most is érvényes azonban a szabály, mely szerint a 25 km/h-s tervezési sebességet meghaladó és 300 wattnál nagyobb teljesítményű elektromos rollerekre kötelező felelősségbiztosítást kell kötni, szükség van a vezetéshez legalább segédmotoros (AM) jogosítványra és bukósisakra. Egyre több szabálytalanság és baleset köthető a szabályok megszegéséhez, és már rolleres traffipaxfotót is tett közzé a magyar rendőrség, de egyelőre nem büntetési, hanem edukációs célból.