Az orosz energiahordozók elutasítása nem diverzifikáció + videó

Nem értem Kapitány Istvánt, pont a diverzifikáció ellen beszél, amikor azt mondja, hogy vágjuk le magunkat az orosz fosszilis energiahordozókról – mondta Magyar Péter új energetikai szakértőjének kijelentéséről a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjában Cseh Tamás Zoltán, a központ energiapolitikai tanácsadója. A diverzifikáció gazdasági előny, jobb kereskedelmi pozíció, jobb árazást tesz lehetővé.

Ha az orosz energiahordozót leválasztjuk, kijön a két-háromszoros rezsiszámla-növekedés, a rezsicsökkentésnek a megszüntetése

– fejtette ki.

A kormányzat mi szeretne? Azt, hogy ne essen be a fogyasztás – kommentálta a januári rezsistopot Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. Megpróbálja valahogy megvédeni az érintett családokat, az érintett háztartásokat. Azt lehet mondani, hogy ez a rezsicsökkentés intézményének egy újabb, finomítottabb változata, el lehet gondolkodni azon a mechanizmuson, hogy ha a januári extra hideghez hasonló vis major eset fordul elő a jövőben, akkor mi az, amit alkalmaznak – jegyezte meg.

Azzal kapcsolatban, hogy a Mol megveszi a szerb NIS olajvállalatban lévő orosz részesedést, Cseh Tamás Zoltán elmondta: abszolút pozitív lépés. Ez növeli Magyarország és a térség megfizethető energiabiztonságát, hazánk stratégiai szerepét.

Olyan előny, amely a gazdaságnak is egy óriási lökést fog adni. Mind piaci, mind gazdaságpolitikai tekintetben egy abszolút pozitív lépés

– hangsúlyozta az Alapjogokért Központ energiapolitikai tanácsadója.

Jó lenne, ha még több ilyen nemzeti bajnokunk lenne – tette hozzá Pásztor Szabolcs. A Mol a tankönyvi példája annak, hogy lép ki a külpiacokra egy vállalat. Először a környező országokban néz szét, és lesz sikeres, és én nagyon remélem, hogy tud még tovább lépni.

Ilyen vállalatok kellenek nekünk, erős piaci potenciállal nemcsak itthon, de más országokban is,

például a gyógyszeriparban, energiaszektorban, különböző szolgáltatási ágazatokban – fejtette ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.

A Szabad Magyarok fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg: