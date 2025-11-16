Rubio: Washington támogatja a paksi atomerőmű befejezését

A paksi atomerőművet érintő szankciók eltörlésének indokaként Rubio hangsúlyozta: szeretnék, hogy befejeződhessen az építkezés, és Magyarország energiafüggetlen legyen – számolt be róla az Origo.

Rubio: A paksi atomerőmű építése már folyamatban van, és a munkát be kell fejezni Fotó: AFP

Mivel egy orosz cég végezte a tervezést és az építést, azt szeretnénk, hogy be tudják fejezni, mert energiában függetlenné akarjuk tenni őket

– tette hozzá. Az amerikai döntés nem csak a nukleáris beruházás miatt jelentős, Magyarország az olaj- és gázvezetékek esetében is mentességet kapott. Rubio azt hangsúlyozta, hogy nehézséget okozna Magyarországnak, ha azonnal elvágnák a hozzáférést.