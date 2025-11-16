Marco Rubioamerikai szankciókpaksi atomerőműG7Paks II.orosz olaj

Rubio: Washington támogatja a paksi atomerőmű befejezését

Az Egyesült Államok gyakorlatilag kimerítette a Moszkva elleni szankciós lehetőségeket – ismerte el Marco Rubio a G7 külügyminisztereinek találkozója előtt. A sajtótájékoztatón a paksi atomerőmű is előkerült, és a külügyi vezető részletezte Magyarország külön engedélyét az építkezés folytatására.

Magyar Nemzet
2025. 11. 16. 3:07
Marco Rubio Fotó: CELAL GUNES Forrás: ANADOLU
A paksi atomerőművet érintő szankciók eltörlésének indokaként Rubio hangsúlyozta: szeretnék, hogy befejeződhessen az építkezés, és Magyarország energiafüggetlen legyen – számolt be róla az Origo.

Rubio: A paksi atomerőmű építése már folyamatban van, és a munkát be kell fejezni
Rubio: A paksi atomerőmű építése már folyamatban van, és a munkát be kell fejezni   Fotó: AFP

Mivel egy orosz cég végezte a tervezést és az építést, azt szeretnénk, hogy be tudják fejezni, mert energiában függetlenné akarjuk tenni őket

– tette hozzá. Az amerikai döntés nem csak a nukleáris beruházás miatt jelentős, Magyarország az olaj- és gázvezetékek esetében is mentességet kapott. Rubio azt hangsúlyozta, hogy nehézséget okozna Magyarországnak, ha azonnal elvágnák a hozzáférést. 

A külügyi bejelentés egyértelmű üzenet: Washington külön engedélyekkel biztosítja a stratégiailag fontos projekteket, miközben a politikai érdekek is dominálnak.

Amerikai vállalat is részt vesz a paksi atomerőmű építésében

Mint arról korábban beszámoltunk, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kormányközi nukleáris energetikai megállapodást írt alá Rubióval Washingtonban. A magyar tárcavezető emlékeztetett: a paksi bővítést a Joe Biden vezette előző amerikai kormányzat politikai okokból szankciós listára tette, ezért a munkálatok hónapokig álltak.

Aztán idén nyáron a Trump-kormány levette a paksi építkezést a szankciós listáról. Ez a mentesség decemberig hatályos. Remélem, hogy holnap meg tudunk állapodni vagy ígéretet kapunk arra, hogy a paksi bővítésre vonatkozó szankciós mentességet meghosszabbítja az amerikai kormány. Erre jó reményünk van, hiszen ha már egyszer mentességet adtak, akkor miért ne adnának újra?

– vélekedett.

Amerikai vállalati részvétel is megjelent a paksi beruházásban, ugyanis az építkezés digitalizálását egy három cégből álló nemzetközi konzorcium végzi, a három cégből az ausztrál és a magyar mellett a harmadik az amerikai IBM.

Borítókép: Építkezés a paksi atomerőmű területén (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

