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A sajtószabadság vége

Jönnek persze megint ezzel az ócska függetlenség dumával. Megint jönnek a függetlenek, és a helyünk kell nekik.

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Gajdics Ottó
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Magyar Pétermagyar rádióörkény istvántildy zoltánközmédia 2026. 07. 08. 6:00
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Kollégák százai az utcán, és újra elhangzott cégvezetők szájából a 2010 előtt megismert kijelentés a hirdetésszervezőkhöz: „Adunk pénzt, csak ne látszódjunk, mert kicsinálnak bennünket.” Ennyit a jogállamról, ennyit a demokráciáról és a sajtószabadságról. Árad a tiszás önkény, ideje van a lázadásnak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Éberling András)

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Tagadhatatlan, hogy sok minden van a rovásukon a síksági indiánok kiirtásától a mélyállamig, de az amerikai álom és ígéret a mai napig él és virul.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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