A sajtószabadság vége

Kollégák százai az utcán, és újra elhangzott cégvezetők szájából a 2010 előtt megismert kijelentés a hirdetésszervezőkhöz: „Adunk pénzt, csak ne látszódjunk, mert kicsinálnak bennünket.” Ennyit a jogállamról, ennyit a demokráciáról és a sajtószabadságról. Árad a tiszás önkény, ideje van a lázadásnak.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Éberling András)
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