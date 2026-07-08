A sajtószabadság vége

Kollégák százai az utcán, és újra elhangzott cégvezetők szájából a 2010 előtt megismert kijelentés a hirdetésszervezőkhöz: „Adunk pénzt, csak ne látszódjunk, mert kicsinálnak bennünket.” Ennyit a jogállamról, ennyit a demokráciáról és a sajtószabadságról. Árad a tiszás önkény, ideje van a lázadásnak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Éberling András)