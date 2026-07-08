Bejárta a világsajtót a hazai közmédia bezúzása – „A budapesti képek a lengyelországi eseményeket idézik”

A Euronews hírcsatorna tudósítása rámutatott, hogy a műsorszolgáltatót átalakítják, hogy „a jövőben független és hiteles legyen”, és hozzátették:

Hétfőn kinevezték az ideiglenes vezetői csapatot, hogy felügyelje az új struktúrára való átállást. Több vezetőt és újságírót azonnali hatállyal elbocsátottak, magyar médiajelentések szerint pedig a személyzetet biztonsági őrök kísérték ki az épületből.

A magyar állami televízió az Orbán-évek után átalakítás miatt felfüggesztette a híradásokat – írta cikke címében a CNN amerikai televíziós hálózat. A baloldali médium azt is hozzátette, hogy Magyarország a 2010-es 23. helyről 2026-ra a 74. helyre esett vissza a Riporterek Határok Nélkül NGO sajtószabadság-indexében, ugyanakkor hozzáteszik, hogy „Orbán Viktor kormánya tagadta, hogy nyomást gyakorolt ​​volna a médiára, és azt állította, hogy megfelel az EU médiaszabadságra vonatkozó normáinak”.

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