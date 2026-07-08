A The Guardian brit lap arra hívta fel a figyelmet, hogy az M1-et üzemeltető MTVA közleménye szerint a csatorna ideiglenesen új formátumban, hírműsorok nélkül indul újra, a híradásokat fokozatosan vezetik be, egy új szerkesztői csapattal együtt. A bejelentést követően Magyar „történelmi napnak” nevezte a napot, amely „a közmédia platformjain sugárzott propaganda végét jelzi” – teszi hozzá a lap. Azt is megjegyzik, hogy „a Fideszhez kötődő kereskedelmi műsorszolgáltató, a TV2 fő híradósai és hírigazgatója is távozott Magyar hatalomra kerülése óta”.
Bejárta a világsajtót a hazai közmédia bezúzása – „A budapesti képek a lengyelországi eseményeket idézik”
A világ számos lapja beszámolt a közmédia keddi leállításáról. Egy lengyel portál kiemelte, Lengyelország már átélt hasonlót, amikor a kormányváltást követően „az új kulturális miniszter jogellenesen menesztette a közmédia vezetőit, a TVP Info adása pedig kikapcsolt”.
A Euronews hírcsatorna tudósítása rámutatott, hogy a műsorszolgáltatót átalakítják, hogy „a jövőben független és hiteles legyen”, és hozzátették:
Hétfőn kinevezték az ideiglenes vezetői csapatot, hogy felügyelje az új struktúrára való átállást. Több vezetőt és újságírót azonnali hatállyal elbocsátottak, magyar médiajelentések szerint pedig a személyzetet biztonsági őrök kísérték ki az épületből.
A magyar állami televízió az Orbán-évek után átalakítás miatt felfüggesztette a híradásokat – írta cikke címében a CNN amerikai televíziós hálózat. A baloldali médium azt is hozzátette, hogy Magyarország a 2010-es 23. helyről 2026-ra a 74. helyre esett vissza a Riporterek Határok Nélkül NGO sajtószabadság-indexében, ugyanakkor hozzáteszik, hogy „Orbán Viktor kormánya tagadta, hogy nyomást gyakorolt volna a médiára, és azt állította, hogy megfelel az EU médiaszabadságra vonatkozó normáinak”.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Éberling András)
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