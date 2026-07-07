Megkezdődött a tiszás leszámolási hullám a közmédiában, Császár Attilát is elküldték

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Alig néhány napja foglalta el a pozícióját Horváth P. András, a közmédia új tiszás vezetője, máris megkezdte az elbocsátásokat. Lapunk úgy tudja, hogy Császár Attila, az M1 eddigi riportere is, akit biztonságiak vezettek ki az MTVA Kunigunda úti székházából.

Máté Patrik
2026. 07. 07. 14:28
Fotó: Havran Zoltán
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Az ideiglenes vezetés munkáját az alábbi feladatok határozzák meg:

  • A közmédia korábbi működésének átvilágítása, a visszaélések feltárása. Emellett feladata a Duna Media Zrt. és az MTVA összeolvasztása.
  • Szigorú pártatlanság, a sajtóetikai szabályok betartása, objektív és hiteles tájékoztatás újraépítése.
  • A közmédia transzparens és költséghatékony működtetése az átmeneti időszakban.

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közleménye szerint a következő hónapok célja, hogy megvalósuljon a társadalmi és szakmai párbeszéd. A közmédia eddigi vezetőit múlt hétvégén váltották le. A változások levezénylésére pedig körülbelül egy hónappal ezelőtt nevezték ki az RTL-től igazolt Grósz Juditot miniszteri biztosnak.

Az új tiszás vezető mindent a saját hatáskörébe vont

Korábban a Telex arról írt, hogy az MTVA új vezérigazgatója, Horváth P. András egy nappal a megválasztása után két utasítást adott ki. Az egyik a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) átvilágítása alatt alkalmazandó átmeneti szabályokról rendelkezik, míg a másikban az új vezérigazgató magához rendeli az összes sajtómegkeresést, mindenki másnak megtiltva bármiféle kapcsolattartást. 

Az MTVA-nál sajtó- vagy médiamegkeresésre önállóan senki nem válaszolhat, tájékoztatást nem adhat, a cég közösségi média fiókjaihoz nem nyúlhat, kivéve, ha erre a vezérigazgató előzetesen, kifejezetten utasítást nem ad

– derült ki a kormányközeli portál cikkéből.

Az átmeneti szabályok között pedig az szerepel, hogy bármiféle új kötelezettségvállalásra, teljesítésigazolásra, pénzügyi teljesítésre csakis Horváth P. András előzetes jóváhagyása után kerülhet sor, 10 millió forint feletti kötelezettségvállalás pedig csak az írásos jóváhagyásával lehetséges. 

Az átvilágítás időtartama alatt fel kell függeszteni a napi működésen felüli minden tervezett eszközbeszerzést, beruházást, fejlesztést, de új projektek sem indulhatnak. Előzetes vezérigazgatói jóváhagyás nélkül nem vehetnek fel senkit, és senkinek nem emelhetik a juttatását, nem változtathatnak a foglalkoztatás időtartamán sem.

Papírmunkát is zúdított az egységek vezetőinek nyakába, akiknek a hatálybalépés utáni munkanap, azaz hétfőn délre kimutatást kell produkálniuk a kötelezettségvállalásokról, a beszerzésekről, a közbeszerzési eljárásokról, a szerződéskötésekről, a teljesítésigazolásokról, valamint a következő 30 napon belül esedékes kifizetésekről. További öt munkanapot kaptak az egyhónapos, a háromhónapos és a hathónapos előretekintő likviditási jelentés elkészítésére. 

Borítókép: MTVA székház (Fotó: Havran Zoltán)

 

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