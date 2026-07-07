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Rétvári Bence: Magyar Péterék az önkény kiépítésének útjára léptek

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„Stop Önkény!” jelszóval hirdetett demonstrációt csütörtök estére a Sándor-palota elé a Fidesz–KDNP és Orbán Viktor, tiltakozásul a Tisza-kormány Alaptörvény-módosítása ellen. Az ellenzék szerint Magyar Péterék két hónap alatt olyan intézkedéseket és alkotmányos változtatásokat kezdeményeztek – köztük a köztársasági elnök eltávolítását, az Alkotmánybíróság átalakítását és a politikai verseny korlátozását –, amelyek az önkényuralmi rendszer kiépítésének irányába mutatnak. A kérdésről kedden az Országgyűlésben is éles vita bontakozott ki a kormánypártok és a Tisza képviselői között.

Kárpáti András
2026. 07. 07. 12:20
Fotó: Polyák Attila
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– Magyar Péter csak azokat tűri meg a közéletben, akiket ő maga választott meg. Csak azt bírja elviselni, akiket az ő kérésére, az ő politikai közössége tett oda – hangsúlyozta. Velkey György László, a külügyminiszter helyettese válaszában érdemben nem reagált a megfogalmazott kritikákra. Ehelyett vádaskodással és gúnyolódással igyekezett visszavágni. A Fideszt törpe kisebbségnek nevezte, emellett azt hangoztatta, hogy az előző kormánypárt a saját politikai érdekei szerint alakította az alkotmányos rendet az elmúlt 16 évben.

Elvett méltóság

A Fidesz frakcióját vezető Gulyás Gergely a felszólalásában arról beszélt, hogy az új alkotmányozó többség úgy formálja át a köztársasági elnöki tisztséget, hogy azt lehetetlen lesz méltósággal betölteni. – Komoly ember nem fog arra vállalkozni, hogy az államfő ilyetén eltávolítása esetén bizonytalan időre – a következő alkotmány elfogadásáig – viselje ezt a titulust – mutatott rá. Gulyás azt is méltatlannak nevezte, hogy Magyar Péter olyan vádakat fogalmazott meg Áder János, korábbi köztársasági elnök ellen, amelyeket semmilyen bizonyítékkal nem tudott alátámasztani. – Arra vonatkozóan, hogy a volt államfőknek milyen juttatások járnak, 1990 óta él a szabályozás. Ráadásul gyakran olyan kormánynak kellett gondoskodnia a leköszönő elnöknek járó juttatásokról, amely más politikai oldalon állt. Ezért ha a méltóságnak akár csak az írmagját meg akarja őrizni a Tisza-kormány, akkor az elnököt nem olyan juttatások miatt támadják, amelyeket az elődei is megkaptak – fogalmazott Gulyás Gergely.

Csontos Bence, a Tisza államtitkára érdemi reakció helyett ugyancsak vádaskodni kezdett. Egyebek mellett azt hangoztatta, hogy a Fidesz „lényegében semmi mást nem csinált az elmúlt 16 évben mint a saját önkényét építette ki”. Szerinte „Sulyok Tamás egy percig nem tett eleget az elnöki feladatainak”, a Tisza pedig „pontosan azt teszi, amire előre felhatalmazást kapott”.

Magyar Péter a Tisza Párt választási győzelme után gyakorlatilag azonnal frontális támadást indított az alkotmányos intézmények ellen. Ez az ámokfutás az Alaptörvény 17. módosításában csúcsosodott ki, amelyről ma, július 7-én már tárgyalnak a parlamentben. A módosítással távolítanák el Sulyok Tamás köztársasági elnököt a hivatalából, de a dokumentummal egyebek mellett Alkotmánybíróság működését is Magyarék politikai érdekeihez igazítanák, Polt Pétert, az Alkotmánybíróság elnökét eltávolítanák.

 

 

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