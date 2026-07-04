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Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül, amit Magyar Péter most Áder Jánossal tesz

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Áder János bűne az, hogy kiállt a jogállamiság mellett.

2026. 07. 04. 21:21
Orbán Viktor Fotó: Fischer Zoltán
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Áder János a fentiekre reagálva felszólította Magyar Pétert a bizonyítékok bemutatására, ezek hiányában pedig bocsánatkérésre.

A tizenhetedik alaptörvény-módosítás

Mint megírtuk, Magyar Péter szombaton benyújtotta a parlamentnek az alaptörvény újabb módosítását. A kormányfő egy videóban széleskörűnek titulálta a társadalmi egyeztetést, amivel szerinte 1990 óta most először történik meg az alkotmánymódosítás az emberek bevonásával. Magyar Péter megerősítette, hogy a módosítás egyik legvitatottabb pontja megmarad, miszerint a javaslat elfogadásával megszűnik Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatása. Majd tudatta, hogy várhatóan még a nyáron az új köztársasági elnököt az alkotmányozási folyamat lezárultáig, de legfeljebb öt évre az országgyűlés választja meg.

A benyújtott javaslatról Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője azt írta közösségi oldalán, hogy ez az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete Magyarországon.

Bóka János képviselő tippeket adott, hogy mit kellene még beleírni az alaptörvénybe, ilyen például az, hogy a köztársasági elnök személyét minden reggel 8 órakor Magyar Péter jelenti be Facebookon. A nap vége előtt a köztársasági elnököt Magyar Péter csak kivételes esetben válthatja le, például akkor, ha a köztársasági elnök vele szemben bírálatot fogalmaz meg. Magyar Péter ezt a jogát élete végéig megőrzi. Szűcs Gábor képviselő pedig ara hívta fel a figyelmet, hogy a képviselői mandátum 12 évben való maximalizálása valójában nem a politikusokat, hanem a magyar embereket korlátozza.

 

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