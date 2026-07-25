A BMW i5-öst vette célkeresztbe ez a kínai prémiumautó - Xpeng P7+ menetpróba

Tele van finom részletekkel a formaterv

Fotó: Gulyás Péter

Nagyon büszke rá – joggal – az Xpeng, hogy az alaktényező mindössze 0,206, ami a Lucid Air és a Mercedes EQS után a harmadik legkisebb a szériaautók között. A kis légellenállás jót tesz a hatótávnak és a zajszintnek is, utóbbit a gondos szigetelés mellett aktív zajcsökkentő rendszer is mérsékli ellentétes fázisú hanghullámok kibocsátásával.

Hogy megy?

Háromféle elektromos hajtáslánccal kapható a P7+ (Standard Range, Long Range és Performance 4×4), az 1,5 literes benzinmotorral szerelt hatótávnövelős változatot Európában nem forgalmazzák. Az első kettőben egyetlen villanymotor található a hátsó tengelyen, 245, illetve 313 lóerővel, egységesen 450 Nm nyomatékkal. Már ezek is fürgék, 6,9, illetve 6,2 másodperc alatt gyorsulnak százra, és ott van még a dupla motoros, 503 lóerős, összkerekes változat is, amelynek 4,3 másodperc kell ehhez – csak féllel több, mint a 601 lóerős BMW i5 M60 xDrive-nak. A végsebesség mindegyiknél 200 km/h. Fontos lehet a jövő évi fővárosi parkolási díjak miatt, hogy az alapváltozat tömege egyetlen kilóval két tonna alatt marad, a Long Range 2,1 tonnás, az összkerekes csúcsváltozat még egy mázsával több.

A 20 colos felnik sem tűnnek túlméretezettnek, annyira nagy maga az autó is

Fotó: Gulyás Péter

A Standard Range LFP akkumulátora bruttó 61,7 kWh kapacitású, a másik kettőé 74,9 kWh-s (szintén LFP), vagyis nem túl nagyok, és ugyanez mondható el a hatótávokról is, amelyek 455-530-500 km-esek. Valószínűleg a gyártási költségek és a tömeg kordában tartása miatt nem nagyobb kapacitásúak az akkuk, de ez nem is akkora gond, mivel a 800 voltos elektromos architektúrával hipergyors a töltés: már a belépő modell is 350 kW-ra képes, a nagy akkusok viszont 446 kW-ra, ami azt jelenti, hogy gyors töltőoszlopról akár 12 perc alatt fel lehet őket tölteni 10-80 százalékra.