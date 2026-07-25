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A BMW i5-öst vette célkeresztbe ez a kínai prémiumautó - Xpeng P7+ menetpróba

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Pár éve még űrhajónak néztük volna a hihetetlen számítási kapacitással és minden extrával ellátott Xpeng P7+-t, amely Ausztriában készül az európai piac számára. Menetpróba.

Gulyás Péter
2026. 07. 25. 11:52
Fotó: Szörényi András
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Xpeng P7+
Tele van finom részletekkel a formaterv
Fotó: Gulyás Péter

Nagyon büszke rá – joggal – az Xpeng, hogy az alaktényező mindössze 0,206, ami a Lucid Air és a Mercedes EQS után a harmadik legkisebb a szériaautók között. A kis légellenállás jót tesz a hatótávnak és a zajszintnek is, utóbbit a gondos szigetelés mellett aktív zajcsökkentő rendszer is mérsékli ellentétes fázisú hanghullámok kibocsátásával.

Hogy megy?

Háromféle elektromos hajtáslánccal kapható a P7+ (Standard Range, Long Range és Performance 4×4), az 1,5 literes benzinmotorral szerelt hatótávnövelős változatot Európában nem forgalmazzák. Az első kettőben egyetlen villanymotor található a hátsó tengelyen, 245, illetve 313 lóerővel, egységesen 450 Nm nyomatékkal. Már ezek is fürgék, 6,9, illetve 6,2 másodperc alatt gyorsulnak százra, és ott van még a dupla motoros, 503 lóerős, összkerekes változat is, amelynek 4,3 másodperc kell ehhez – csak féllel több, mint a 601 lóerős BMW i5 M60 xDrive-nak. A végsebesség mindegyiknél 200 km/h. Fontos lehet a jövő évi fővárosi parkolási díjak miatt, hogy az alapváltozat tömege egyetlen kilóval két tonna alatt marad, a Long Range 2,1 tonnás, az összkerekes csúcsváltozat még egy mázsával több.

Xpeng P7+
A 20 colos felnik sem tűnnek túlméretezettnek, annyira nagy maga az autó is
Fotó: Gulyás Péter

A Standard Range LFP akkumulátora bruttó 61,7 kWh kapacitású, a másik kettőé 74,9 kWh-s (szintén LFP), vagyis nem túl nagyok, és ugyanez mondható el a hatótávokról is, amelyek 455-530-500 km-esek. Valószínűleg a gyártási költségek és a tömeg kordában tartása miatt nem nagyobb kapacitásúak az akkuk, de ez nem is akkora gond, mivel a 800 voltos elektromos architektúrával hipergyors a töltés: már a belépő modell is 350 kW-ra képes, a nagy akkusok viszont 446 kW-ra, ami azt jelenti, hogy gyors töltőoszlopról akár 12 perc alatt fel lehet őket tölteni 10-80 százalékra.

Milyen belül?

Xpeng P7+
Nyilvánvaló a Tesla hatása a belső tér elrendezésén, de itt van egy kis kijelző vezető előtt is. Hiába van 20 hangszóró, a hifi szólhatna szebben
Fotó: Gulyás Péter

Az Xpeng azt állítja, hogy a P7+ rendelkezik a világ legkarcsúbb akkumulátorcsomagjával. Mindössze 109 mm-rel növeli meg a padló magasságát, ami lehetővé tette, hogy a mérnökök helyet szabadítsanak fel az utastérben, természetesebb üléspozíciókat alakítsanak ki. Belül hatalmas a tér, az Xpeng szerint akár 33 fedélzeti bőröndöt is képes elnyelni az utas- és csomagtér lehajtott ülésekkel. A gigantikus, közel egyméteres hátsó lábtér még a Skoda Superbét is veri, az üléstámla szöge hátul is állítható, ráadásul elektromosan. 

Xpeng P7+
Kényelmesek és mindent (masszázs, szellőzés, fűtés) tudnak az ülések, még hangszórók is vannak a vezetőében
Fotó: Gulyás Péter

573 literes a csomagtartó bővítés előtt, utána pedig 1931, ami szinte már a kishaszonjárművek szintje. Sokkal jobban használható a raktér, mint egy szedáné, mert óriási, 1,1 méter széles nyílás tárul fel az ötödik ajtó nyitásával. Minden ajtó „soft close” mechanikájú, de a felszereltség ezen kívül is parádés, de Nappa bőr kárpitozás, hátsó ülésszellőztetés és masszázs (!), valamint hátsó érintőképernyő csak a nagyobb akkus modellekhez jár. Ezen kívül minden széria az alapmodellben is a távirányítós parkolástól a hőszivattyún át a 20 hangszórós hifiig (ebből kettő a vezetőülés fejtámlájában van).

Xpeng P7+
Itt még kosárlabdázók is elférnek, a lábtér hatalmas,  a padló sík
Fotó: Gulyás Péter

A minimalista műszerfal formája és színhasználata unalmas, de a belső tér minősége sokkal jobb, mint amit a tucat kínai márkáktól megszokott az ember, mert sok a puha és minőségi anyag, ráadásul az összeszerelési minőség is példás. Szinte mindent a 15,6 colos érintőképernyőről kell vezérelni, ami elvonja a figyelmet a vezetéstől, cserébe van valós idejű, részletes környezetérzékelést megjelenítő, jó felbontású szélvédő-kijelző (HUD), ami meg pont segít úton tartani a tekintetet. Gyors adatfeldolgozással és sokféle vezetéstámogatással segíti a mesterséges intelligencia a sofőrt a közlekedési helyzetekben, az automatikus parkolás bentről indítva és távirányítással is jól működik.

Milyen vezetni?

Remek a rugózási komfort az adaptív lengéscsillapítókkal, komfort üzemmódban úgy lebeg az úthibák fölött a P7+, mint egy nagy Mercedes, pedig nem lég-, hanem acélrugói vannak. Mi a középső, hátsókerekes változatot próbálhattuk ki, amelyben olyan a gázpedál kalibrálása, hogy induláskor nem tépi le az arcunkat a gyorsulás, de mindig érezni, hogy tekintélyes erőtartalékoknak parancsol a jobb láb.

Xpeng P7+
Kereken három méter a tengelytáv, ami hatalmas
Fotó: Gulyás Péter

A vezethetőség viszont lehetne jobb is: kormányzás steril és túlszervózott, a fékpedál nem túl feszes (érezni a váltást a regeneratív és a normál rendszer között), kanyarban kissé dől a karosszéria. De ami a legmeglepőbb volt, hogy a száraz aszfalt, a hosszú tengelytáv, a bekapcsolt menetstabilizáló és az igényes konstrukciójú – elöl kettős keresztlengőkaros, hátul ötlengőkaros – futómű ellenére tempós kanyarokban el tud indulni a P7+ fara, vagyis a gázadással érdemes várni kell a kigyorsításoknál. Nem dinamikus vezetésre (arra ott van a P7), inkább kényelmes suhanásra, nagy távolságok pihentető megtételére tervezték ezt a kocsit, az élénkebb gázreakciót és feszesebb csillapítást adó sport üzemmód nem is illik hozzá.

Xpeng P7+
A töltési sebesség az egyik erőssége
Fotó: Gulyás Péter

Az Xpeng magas szintű technológiája a gyors tölthetőség és a sokat tudó fedélzeti asszisztens mellett a fejlett vezetéstámogató rendszereken érezhető a leginkább. A saját fejlesztésű chipeket használó mesterséges intelligencia még annál is jobban feltérképezi a környezetét, mint a Tesla önvezető rendszere. Pontosabban határozza meg a körülöttünk lévő járművek méretét, elhelyezkedését és sebességét, és képes önálló sávváltásra is. Viszont a sávtartó még finomhangolásra szorul: kellemetlen, amikor birkózni kell vele, és akkor is szól, hogy fogjuk a kormányt, amikor nem vettük le róla a kezünk. Állítólag a P7+ már most képes lenne a 4-es szintű (teljes) önvezetésre, csak Európában a jogi helyzet miatt még nem lehet használni ezt a funkciót.

Árak, értékelés

Xpeng P7+
Hátrafelé nehéz kilátni bentről, de a belső visszapillantó is kamerás
Fotó: Gulyás Péter

Nincs túlbonyolítva a P7+ árlistája: 18,4 millió az alapmodell ára, a nagy akkuért és a cikkben említett pár plusz extráért 2 millió forint felárat kell fizetni, a dupla motoros összkerékhajtásért pedig további 2,1 milliót. Ezen kívül egyedül csak a motorosan, akár Bluetooth-távirányítással is kihajtható vonóhorogért lehet felárat fizetni (450 ezer Ft), amellyel 1,5 tonnás utánfutó vontatható. 

Xpeng P7+
A csomagtartó nagy és jól pakolható, a hátsó üléstámlák szöge állítható
Fotó: Gulyás Péter

Annak ellenére, hogy az Xpeng prémiummárkának számít, ezek az árak nagyjából a Volkswagen ID.7 szintjén állnak úgy, hogy a P7+ alapfelszereltsége gazdagabb, a töltése gyorsabb, igaz, vezethetőség és ergonómia terén még vannak hiányosságai a német riválishoz képest. Hasonló hajtáslánc és felszereltség mellett egy jóval kisebb Nio ET5 2-3 millióval, egy Audi A6 Sportback e-tron vagy BMW i5 pedig 8-10 millióval kerül többe. Méretben és árban a Tesla Model 3 egy kategóriával lejjebb helyezkedik el, inkább a Model S lenne az ellenfele, ha azt még gyártanák (bár még nála is hosszabb kilenc centivel). Nem csak a méretek és a felszereltség, hanem a garancia tekintetében is nagyvonalú az Xpeng: 7 évet vagy 160 ezer km-t ad az autóra és 8 évet vagy 160 ezer km-t az akkumulátorra, a kapacitás 70 százalékának megőrzésére. 

Xpeng P7+
Xpeng P7+
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