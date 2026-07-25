Marco RossiAndrea Kimi Antonelliscuderia ferrariForma-1magyar nagydíj

Marco Rossi válaszolt a nagy dilemmára, amivel idén szembesülnek az olaszok

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Marco Rossi is kilátogatott a Forma–1-es Magyar Nagydíjra. Az időmérő edzés előtt válaszolt a nagy olasz dilemmára: Ferrari vagy Kimi Antonelli? Rossi elárulta azt is, miért nem lesz ott a vasárnapi futamon. A magyar válogatott szövetségi kapitányát lenyűgözte a felújított magyar pálya.

Magyar Nemzet
2026. 07. 25. 16:21
Marco Rossi, a magyar labdaúrgó-válogatott szövetségi kapitánya szombaton a Magyar Nagydíj helyszínén, a Ferrari és Kimi Antonelli sikeréért is szorít Fotó: Mirkó István
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– Korábban is meghívtak ide, még a felújítás előtt. Most fantasztikusan néz ki, nagyon szép lett. Igaz, több a lezárt terület, de az egész létesítmény kiváló, a hangulat pedig egészen különleges – fogalmazott. – Nem vagyok nagy Forma–1-rajongó, a sajtófőnökünk viszont minden nagydíjat megnéz. Tegnap is itt volt, és azt hiszem, holnap is kijön, ő az igaz rajongó. A Forma–1 talán még a focinál is jobban érdekli – mondta mosolyogva Rossi.

Bár a szövetségi kapitányt meghívták, vasárnap nem megy el a futamra, ugyanis előtérbe kerül a munka. Három élvonalbeli mérkőzés is lesz vasárnap, ezek közül két meccset is a helyszínen néz meg, elkezdve ezzel a felkészülést a válogatott őszi mérkőzéseire.

 

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