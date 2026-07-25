Marco Rossi válaszolt a nagy dilemmára, amivel idén szembesülnek az olaszok

– Korábban is meghívtak ide, még a felújítás előtt. Most fantasztikusan néz ki, nagyon szép lett. Igaz, több a lezárt terület, de az egész létesítmény kiváló, a hangulat pedig egészen különleges – fogalmazott. – Nem vagyok nagy Forma–1-rajongó, a sajtófőnökünk viszont minden nagydíjat megnéz. Tegnap is itt volt, és azt hiszem, holnap is kijön, ő az igaz rajongó. A Forma–1 talán még a focinál is jobban érdekli – mondta mosolyogva Rossi.

Bár a szövetségi kapitányt meghívták, vasárnap nem megy el a futamra, ugyanis előtérbe kerül a munka. Három élvonalbeli mérkőzés is lesz vasárnap, ezek közül két meccset is a helyszínen néz meg, elkezdve ezzel a felkészülést a válogatott őszi mérkőzéseire.