Belga NagydíjCharles LeclercSpa-FrancorchampsFerrariAndrea Kimi AntonelliForma-1 Belga NagydíjLando NorrisMax VerstappenGeorge RussellLewis Hamilton

A Ferrari súlyos büntetést kapott, az FIA kettős mércéje Hamilton és Leclerc kapcsán

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Noha az ezt megelőző három versenyhétvégén jelentősen csökkent Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) előnye a világbajnoki pontversenyben, a Forma–1-es Belga Nagydíj ismét az olasz tinédzsernek kedvezett. Tíz futam után 45 ponttal vezet Antonelli, ráadásul Spában közvetlen üldözői közül csapattársa, George Russell, valamint Lewis Hamilton (Ferrari) sem állt dobogóra. A két brit pilóta egymással ütközött a Belga Nagydíj elején, ezért Hamiltonnak büntetés járt, miközben a másik Ferrarival Charles Leclerc megúszott egy hasonló incidenst.

Wiszt Péter
2026. 07. 20. 7:09
Leclerc Hamilton előtt zárt Spában Fotó: AFP/John Thys
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az olasz (!) Sky Sport szakértője a közvetítésben kiemelte, hogy szerinte nem igazságos, hogy Hamilton azért kapott büntetést, mert Russell a kavicságyba ragadva nem tudta folytatni a futamot. 

Az FIA azonban megmagyarázta, mi áll a látszólagos kettős mérce mögött. 

Eszerint bár Leclerc-hez hasonlóan Hamilton is hagyott helyet és próbálta megakadályozni az ütközést, ő a megcsúszott autóját egy olyan kormánymozdulattal korrigálta, amely miatt éppen Russell Mercedesének hajtott.

A hétvége másik vesztese Russell mellett a címvédő Lando Norris (McLaren) volt, aki harmadikként zárta az időmérőt, ám egy rajthelybüntetés miatt hátrasorolták, és másnap csupán a hetedik helyig tudott felzárkózni – a tavalyi világbajnok megjegyezte, hogy szerinte önerőből a futamgyőzelemért harcolhatott volna.

A Forma–1-es idény a mostani hétvégén a Hungaroringen folytatódik, a mogyoródi Magyar Nagydíj után négyhetes szünet következik, mielőtt megkezdődik az évad második fele. A tabella élén Antonelli előnye jelenleg 45 pont Hamilton, és ötven Russell előtt.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekköztársasági elnök

Bevégeztetett

Gajdics Ottó avatarja

Magyarországon szombaton megszűnt a demokratikus jogállam.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu