A Ferrari súlyos büntetést kapott, az FIA kettős mércéje Hamilton és Leclerc kapcsán

Az olasz (!) Sky Sport szakértője a közvetítésben kiemelte, hogy szerinte nem igazságos, hogy Hamilton azért kapott büntetést, mert Russell a kavicságyba ragadva nem tudta folytatni a futamot.

Az FIA azonban megmagyarázta, mi áll a látszólagos kettős mérce mögött.

Eszerint bár Leclerc-hez hasonlóan Hamilton is hagyott helyet és próbálta megakadályozni az ütközést, ő a megcsúszott autóját egy olyan kormánymozdulattal korrigálta, amely miatt éppen Russell Mercedesének hajtott.

A hétvége másik vesztese Russell mellett a címvédő Lando Norris (McLaren) volt, aki harmadikként zárta az időmérőt, ám egy rajthelybüntetés miatt hátrasorolták, és másnap csupán a hetedik helyig tudott felzárkózni – a tavalyi világbajnok megjegyezte, hogy szerinte önerőből a futamgyőzelemért harcolhatott volna.

A Forma–1-es idény a mostani hétvégén a Hungaroringen folytatódik, a mogyoródi Magyar Nagydíj után négyhetes szünet következik, mielőtt megkezdődik az évad második fele. A tabella élén Antonelli előnye jelenleg 45 pont Hamilton, és ötven Russell előtt.