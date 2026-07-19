Forma–1: Hamilton elütött egy szerelőt, Mercedes-dráma az első körben + videó

Hadjar megőrizte a hatodik pozíciót, Norris a hetedik helyig kapaszkodott fel. Gabriel Bortoleto, Lindblad és Franco Colapinto egészítette ki a pontszerzők mezőnyét.
A világbajnoki idény jövő héten a Magyar Nagydíjjal folytatódik.
Végeredmény, F1-es Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps:
1. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1:24:42.479 óra
2. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1.952 másodperc hátrány
3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 11.586 mp h.
4. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 17.245 mp h.
5. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 18.988 mp h.
6. Isack Hadjar (francia, Red Bull) 23.307 mp h.
7. Lando Norris (brit, McLaren) 24.014 mp h.
8. Gabriel Bortoleto (brazil, Audi) 49.140 mp h.
9. Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls) 50.406 mp h.
10. Franco Colapinto (argentin, Alpine) 1:16.037 perc h.
A vb-pontversenyek állása 10 futam után (még 12 van hátra):
versenyzők:
1. Antonelli 204 pont
2. Hamilton 159
3. George Russell (brit, Mercedes) 154
4. Leclerc 126
5. Norris 103
6. Piastri 92
7. Verstappen 91
8. Hadjar 60
9. Pierre Gasly (francia, Alpine) 42
10. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) 39
11. Lindblad 22
12. Colapinto 19
13. Oliver Bearman (brit, Haas) 18
14. Bortoleto 10
15. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 6
16. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 5
17. Esteban Ocon (francia, Haas) 3
18. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1
csapatok:
1. Mercedes 358 pont
2. Ferrari 285
3. McLaren 195
4. Red Bull 151
5. Alpine 61
6. Racing Bulls 61
7. Haas 21
8. Williams 11
9. Audi 10
10. Aston Martin 1
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