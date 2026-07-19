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Forma-1Andrea Kimi AntonelliGeorge Russell

Forma–1: Hamilton elütött egy szerelőt, Mercedes-dráma az első körben + videó

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Andrea Kimi Antonelli nyerte a Belga Nagydíjat, miután a pole pozícióból rajtolva a futam hajrájában visszavette a vezetést Charles Leclerc-től. A Mercedes olasz versenyzője idei hatodik sikerével 45 pontra növelte előnyét a világbajnoki összetettben. Csapattársa és riválisa, George Russell már az első körben kiesett. Lewis Hamilton elütött egy szerelőt, de nem lett súlyos sérülés.

Magyar Nemzet
2026. 07. 19. 16:54
Kimi Antonelli megelőzte Max Verstappent is Fotó: ANDREJ ISAKOVIC Forrás: AFP
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Hadjar megőrizte a hatodik pozíciót, Norris a hetedik helyig kapaszkodott fel. Gabriel Bortoleto, Lindblad és Franco Colapinto egészítette ki a pontszerzők mezőnyét.

A világbajnoki idény jövő héten a Magyar Nagydíjjal folytatódik.

Végeredmény, F1-es Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps:

1. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1:24:42.479 óra

2. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1.952 másodperc hátrány

3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 11.586 mp h.

4. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 17.245 mp h.

5. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 18.988 mp h.

6. Isack Hadjar (francia, Red Bull) 23.307 mp h.

7. Lando Norris (brit, McLaren) 24.014 mp h.

8. Gabriel Bortoleto (brazil, Audi) 49.140 mp h.

9. Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls) 50.406 mp h.

10. Franco Colapinto (argentin, Alpine) 1:16.037 perc h.

A vb-pontversenyek állása 10 futam után (még 12 van hátra):

versenyzők:

1. Antonelli 204 pont

2. Hamilton 159

3. George Russell (brit, Mercedes) 154

4. Leclerc 126

5. Norris 103

6. Piastri 92

7. Verstappen 91

8. Hadjar 60

9. Pierre Gasly (francia, Alpine) 42

10. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) 39

11. Lindblad 22

12. Colapinto 19

13. Oliver Bearman (brit, Haas) 18

14. Bortoleto 10

15. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 6

16. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 5

17. Esteban Ocon (francia, Haas) 3

18. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1

csapatok:

1. Mercedes 358 pont

2. Ferrari 285

3. McLaren 195

4. Red Bull 151

5. Alpine 61

6. Racing Bulls 61

7. Haas 21

8. Williams 11

9. Audi 10

10. Aston Martin 1

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