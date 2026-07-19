Forma-1HungaroringMogyoródLewis Hamilton

A lassú televíziós riporter mogyoródi balhéja

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Negyven évvel ezelőtt, 1986. augusztus 10-én rendezték meg az első Forma–1-es Magyar Nagydíjat. A világ egyik legnépszerűbb autóversenye azóta is minden évben eljön Magyarországra, az idei lesz a 41. verseny a Hungaroringen. Ebből az alkalomból a Magyar Nemzeten négyrészes visszaemlékező sorozatot indítottunk, amelyben felidézzük a mögöttünk lévő négy évtized mogyoródi versenyeinek izgalmas pillanatait. A negyedik részben a 2016–2025 közötti tíz Forma–1-es magyarországi futamot tekintettük át.

Lantos Gábor
2026. 07. 19. 6:25
A képen (fehér autóban) Paul di Resta, aki 2017-ben beugróként versenyzett a Magyar Nagydíjon Fotó: DPPI via AFP/Frederic Le Floc'h
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2020? Kissé már unalmas leírni, hogy megint Hamilton nyert Magyarországon, na de mit csináljunk, ha tényleg így esett meg a történet? Ennek a versenynek a legnagyobb drámáját akkor láttuk, amikor a rajtrácsra vezető körben – azaz 20 perccel a verseny kezdete előtt – a Red Bull pilótája, Max Verstappen a gumifalba csúszott és ripityára törte kocsijának elejét. Ennek ellenére odavánszorgott a rajtkockába, ahol a szerelők mindent megtettek azért, hogy a kocsi versenyképes legyen. Ezek után Verstappen a második helyen végzett, ez volt az igazi bravúr, nem Hamilton újabb, sima győzelme.

Ki a csuda Esteban Ocon?

2021-ben a Hamiltont nem annyira kedvelők fellélegezettek, mert olyan események történtek Mogyoródon, amire senki sem számított. Az időmérőn – ahogyan az lenni szokott – Hamilton volt a leggyorsabb, Bottas lett a második. Erre ez a két pilóta a verseny végére sem tudott nyerni. De akkor ki győzött? 

Nem fogják elhinni (vajon hányan emlékeznek erre, pedig nem volt annyira régen): az Alpine francia versenyzője, Esteban Ocon. 

A rajt utáni baleset miatt félbeszakították a futamot, majd jött az újraindítás. A korábbi eső utáni felszáradó aszfalton a versenyzők – Hamiltont kivéve – a felvezető kör után a bokszba mentek és onnan rajtoltak. Ez óriási hiba volt. Mire Hamilton rájött, hogy rossz gumikkal indult el, vége is volt a versenyének. Már ami a győzelmet illeti, mert a harmadik helyet így is megcsípte. A 24 éves Ocon élete első futamgyőzelmét aratta. A francia azóta sem volt képes hasonló bravúrra.

Winner Alpine's French driver Esteban Ocon celebrates on the podium after the Formula One Hungarian Grand Prix at the Hungaroring race track in Mogyorod near Budapest on August 1, 2021. (Photo by Peter Kohalmi / AFP)
2021-ben Esteban Ocon nyerte meg a Magyar Nagydíjat. Fotó: AFP/Peter Kohalmi

2022-ben a 37. Magyar Nagydíjat Max Verstappen úgy nyerte meg, hogy a tizedik helyről rajtolhatott. Ennek a versenynek a legnagyobb botránya nem a pilóták között esett meg. A második szabadedzés alatt a Getty Images sportfotósa és az egyik biztonsági őr vitába keveredett. Mark Thomsont nem akarták visszaengedni arra a területre, ahol előzőleg dolgozhatott. A brit sajtós elméletileg beléphetett volna, de a sportbírók utasítására ezt a biztonsági szolgálat embere nem engedte. Ebből kerekedett vita, a fotós állítása szerint pedig a biztonsági őr megütötte őt, amitől felszakadt a szája.

Az összetört váza esete a Magyar Nagydíjon

Egy év múlva hiába nyerte meg az időmérőt Lewis Hamilton, a 2023-as F1-es Magyar Nagydíj nem róla szólt. Az ebben az idényben óriási fölénnyel versenyző, s mindenkit maga mögé utasító Max Verstappen lazán nyerte meg ezt a versenyt, úgy, hogy senkinek sem volt esélye megszorítani őt. 

A verseny végi közjáték, amikor Lando Norris véletlenül összetörte a győztes Verstappen vázáját, sokáig emlékezetes marad. 

A 2024-es az a Magyar Nagydíj volt, amelyen csapatutasítás döntött az elsőségről. Az ausztrál Oscar Piastri élete első futamgyőzelmét szerezte meg a Hungaroringen. A McLaren 23 éves versenyzője a második kerékcserénél saját csapattársa mögé szorult. Lando Norris sokáig nem akarta tudomásul venni, hogy a rádión folyamatosan arra utasítják, engedje el Piastrit. Ez a balhé a 68. körig ment, ekkor azonban olyan dörgedelmesen szóltak rá a fülére, hogy nem volt mit tennie, átadta az első helyet csapattársának, aki köszönte szépen és nyert is. Egy évvel később, azaz 2025-ben a sors kárpótolta Norrist, aki megnyerte a magyarországi versenyt. Ráadásul úgy, hogy ezúttal sikerült megelőznie csapattársát, Piastrit. S még a rádión sem szólt a fülére senki.  

 

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