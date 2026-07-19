A lassú televíziós riporter mogyoródi balhéja

2020? Kissé már unalmas leírni, hogy megint Hamilton nyert Magyarországon, na de mit csináljunk, ha tényleg így esett meg a történet? Ennek a versenynek a legnagyobb drámáját akkor láttuk, amikor a rajtrácsra vezető körben – azaz 20 perccel a verseny kezdete előtt – a Red Bull pilótája, Max Verstappen a gumifalba csúszott és ripityára törte kocsijának elejét. Ennek ellenére odavánszorgott a rajtkockába, ahol a szerelők mindent megtettek azért, hogy a kocsi versenyképes legyen. Ezek után Verstappen a második helyen végzett, ez volt az igazi bravúr, nem Hamilton újabb, sima győzelme.

Ki a csuda Esteban Ocon?

2021-ben a Hamiltont nem annyira kedvelők fellélegezettek, mert olyan események történtek Mogyoródon, amire senki sem számított. Az időmérőn – ahogyan az lenni szokott – Hamilton volt a leggyorsabb, Bottas lett a második. Erre ez a két pilóta a verseny végére sem tudott nyerni. De akkor ki győzött?

Nem fogják elhinni (vajon hányan emlékeznek erre, pedig nem volt annyira régen): az Alpine francia versenyzője, Esteban Ocon.

A rajt utáni baleset miatt félbeszakították a futamot, majd jött az újraindítás. A korábbi eső utáni felszáradó aszfalton a versenyzők – Hamiltont kivéve – a felvezető kör után a bokszba mentek és onnan rajtoltak. Ez óriási hiba volt. Mire Hamilton rájött, hogy rossz gumikkal indult el, vége is volt a versenyének. Már ami a győzelmet illeti, mert a harmadik helyet így is megcsípte. A 24 éves Ocon élete első futamgyőzelmét aratta. A francia azóta sem volt képes hasonló bravúrra.