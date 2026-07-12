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Felipe Massa: Milliméterekre a haláltól

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Negyven évvel ezelőtt, 1986. augusztus 10-én rendezték meg az első Forma–1-es Magyar Nagydíjat. A világ egyik legnépszerűbb autóversenye azóta is minden évben eljön Magyarországra, az idei lesz a 41. verseny a Hungaroringen. Ebből az alkalomból a Magyar Nemzeten négy részes visszaemlékező sorozatot indítottunk, amelyben felidézzük a mögöttünk lévő négy évtized mogyoródi versenyeinek izgalmas pillanatait. A harmadik részben a 2006–2015 közötti tíz futamot tekintettük át.

Lantos Gábor
2026. 07. 12. 6:25
Felipe Massa szörnyű balesete 2009-ben Magyarországon Fotó: FRED DUFOUR Forrás: AFP
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Micsoda rajtot hozott a 2008-as verseny. A harmadik kockából startoló brazil Felipe Massa ágyúgolyóként lőtt ki, s megelőzte Kovalainent és Hamiltont is. Azaz az élen találta magát. Ez Mogyoródon alkalmasint azt is jelenti, hogy meg is lehet nyerni a versenyt. Nagyon úgy festett, hogy mindez most sem történik másképpen, mert Massa három körrel a leintés előtt is vezetett, amikor a kocsija elfüstölt alatta. A mögötte addig kissé reménytelenül autózó finn Heikki Kovalainen nézett egy nagyot, nem is akart hinni a szemének, majd az élre vágott és azon imádkozott, hogy a gép ne adja meg magát. Az imák meghallgatásra találtak, így lett a nevető másodikból futamgyőztes Mogyoródon.

Felipe Massa drámája

Massa igazi drámája azonban egy évvel később, 2009. július 25-én következett be. Nincs abban semmi túlzás, hogy a brazil pilóta 1 milliméterre volt a haláltól, miután a koponyáján léket ütött egy acélrugó. A szombati időmérőn ugyanis az előtte haladó honfitárs, Rubens Barichello autójáról leszakadt egy 80 dekás rugó, amely fejen találta Massát. Az életmentő műtéten átesett, majd egy ideig mesterségesen altatásban tartott Massa végül túlélte ezt a drámát

Brazilian Formula One driver Felipe Massa smiles at Albert Einstein Hospital in Sao Paulo on August 3, 2009. Massa arrived in his native Brazil late Monday, flying in from Hungary where he had surgery for serious head injuries sustained in a July25 racing accident. The 28-year-old landed at Sao Paulo airport on a private jet accompanied by wife Rafaela and his doctor, Dino Altman, airport officials told AFP, and was transferred to a waiting helicopter that flew him to the hospital. AFP PHOTO/Nelson ALMEIDA (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP)
Felipe Massa a borzalmas baleset után 2009-ben - Fotó: NELSON ALMEIDA / AFP

Ezek után a verseny szinte zárójelbe került. A negyedik helyről startoló Lewis Hamilton szenzációsan vágott előre, ehhez az is kellett, hogy az első kockából induló Alonso a rajt után lerepüljön a pályáról. Újabb drámai pillanatok következtek, amikor a magát összeszedő spanyol versenyző menet közben elhagyta az egyik kerekét, ami Hamiltonnak megadta az esélyt az első hely megszerzésére és arra, hogy végig az élen maradjon. Ez így is történt, a brit versenyző ismét nyerni tudott a Hungaroringen.

2010-ben az jelentette a Magyar Nagydíj nagy szenzációját, hogy az előző évi összetett vb-győztes Jenson Button csak a 11. helyről startolhatott. Nála is rosszabbul járt a 14. helyen kikötő Michael Schumacher. Azzal szinte mindenki tisztában volt, hogy innen ezen a pályán nem lehet versenyt nyerni. Az első helyről induló Sebastian Vettel sokáig az élen haladt, amikor megmagyarázhatatlan események történtek. 

Egy ütközés után a pályán maradt egy karosszéria-elem, ami miatt beküldték a biztonsági autót.

Ez összerázta a mezőnyt. Nem sokkal később Nico Rosberg kereke leszakadt, a boxban letarolt egy szerelőt. Majd az élen autózó Vettel rádión olyan üzenetet kapott, amit talán a mai napig sem ért: közölték vele, hogy meg fogják büntetni. Ez meg is történt, így az ausztrál Mark Webber ölébe pottyant a győzelem. S, hogy miért büntették meg Vettelt? Mert a biztonsági autós szakasz végén túl nagy távolságra maradt az előtte haladó autótól, amelyet csapattársa, Mark Webber vezetett.

2011-ben esős versenyt rendeztek a mogyoródi pályán. Michael Schumacher, aki időtlen idők óta nem nyert itt versenyt, a 13. körben az élre vágott. A németek először ekkor hördültek fel. Másodszor akkor, amikor a féltávnál az addig nagyszerűen autózó Schumacher meg nem pördült. Az ő versenyének ekkor lett vége, miközben az eső egyre jobban zuhogott. A futamgyőzelemért Alonso és Button vívott nagy csatát, a végén az utóbbi nyert, Vettel bejött a második helyre, Alonso pedig a harmadik lett. A sok kicsúszás, pörgés-fogás miatt ez tényleg emlékezetes magyar verseny volt.

A 2012-es magyarországi futamon is pénteken és szombaton is esett. Vasárnap nem. Lewis Hamilton, a 2008-as világbajnok annyira gyors volt ekkor, hogy mindenki az ő hátát nézte. Amikor a mezőny felsorakozott a rajtrácsra, Michael Schumacher autója lerobbant, emiatt új felvezető kört rendeltek el. 

Ki gondolta volna, hogy ez lesz ennek a futamnak a legizgalmasabb momentuma?

Mert Hamilton rajt-cél győzelme miatt rengetegen aludtak el a kellemes napsütésben. Nem úgy 2013-ban, amikor mintha minden megismétlődött volna. Hamilton ebben az évben is győztesként haladt át a célvonalon abban a rettenetes hőségben, amelyben ezt a versenyt megrendezték. Ez csak azért volt némileg meglepő, mert a Mercedes ebben az évben elég sokat köhögött alatta. De Mogyoródon minden varázslatosan összeállt, így a brit gyakorlatilag rajt-cél győzelmet aratott egy újabb vonatozós versenyen. 

A 2014-es 29. Magyar Nagydíj megint maga volt az őrület. A hol esős, hol száraz aszfalt (hol esett, hol nem) igazi korcsolyapályává változott, s ez a legrutinosabb pilóták idegeit is megviselte. Talán ezért nyerhette meg a futamot egy kevésbé rutinos versenyző: az ausztrál Daniel Ricciardo.

Red Bull Racing's Australian driver Daniel Ricciardo celebrates on the podium after the Hungarian Formula One Grand Prix at the Hungaroring circuit in Budapest on July 27, 2014. Red Bull Racing's Australian driver Daniel Ricciardo won the race ahead of Scuderia Ferrari's Spanish driver Fernando Alonso (2nd) and Mercedes' British driver Lewis Hamilton (3rd). AFP PHOTO / ATTILA KISBENEDEK (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP)
Daniel Ricciardo, a 2014-es Magyar Nagydíj győztese - Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A 2015-ös harmincadik magyar verseny a németek számára maradt különösen kedves. Mivel ebben az évben nem tartottak Német Nagydíjat, a szokásosnál is sokkal többen érkeztek meg Németországból Mogyoródra. Az élről induló Hamilton a rajt utáni kavarodásban kicsúszott és csak a tizedik helyre jöhetett vissza. A 44. körben egy biztonsági autós szakasz utáni repülőrajtnál Hamilton és Ricciardo összeütköztek, s ezt Hamilton kocsija bánta. Ricciardo folytatta, sőt, a verseny végén a dobogóra is felállhatott, mert harmadik lett. Előtte végzett az orosz Kvjat és a győztes Vettel, aki amúgy rajt-cél győzelmet aratott. 

 

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