Felipe Massa: Milliméterekre a haláltól

Micsoda rajtot hozott a 2008-as verseny. A harmadik kockából startoló brazil Felipe Massa ágyúgolyóként lőtt ki, s megelőzte Kovalainent és Hamiltont is. Azaz az élen találta magát. Ez Mogyoródon alkalmasint azt is jelenti, hogy meg is lehet nyerni a versenyt. Nagyon úgy festett, hogy mindez most sem történik másképpen, mert Massa három körrel a leintés előtt is vezetett, amikor a kocsija elfüstölt alatta. A mögötte addig kissé reménytelenül autózó finn Heikki Kovalainen nézett egy nagyot, nem is akart hinni a szemének, majd az élre vágott és azon imádkozott, hogy a gép ne adja meg magát. Az imák meghallgatásra találtak, így lett a nevető másodikból futamgyőztes Mogyoródon.

Felipe Massa drámája

Massa igazi drámája azonban egy évvel később, 2009. július 25-én következett be. Nincs abban semmi túlzás, hogy a brazil pilóta 1 milliméterre volt a haláltól, miután a koponyáján léket ütött egy acélrugó. A szombati időmérőn ugyanis az előtte haladó honfitárs, Rubens Barichello autójáról leszakadt egy 80 dekás rugó, amely fejen találta Massát. Az életmentő műtéten átesett, majd egy ideig mesterségesen altatásban tartott Massa végül túlélte ezt a drámát.

Felipe Massa a borzalmas baleset után 2009-ben - Fotó: NELSON ALMEIDA / AFP

Ezek után a verseny szinte zárójelbe került. A negyedik helyről startoló Lewis Hamilton szenzációsan vágott előre, ehhez az is kellett, hogy az első kockából induló Alonso a rajt után lerepüljön a pályáról. Újabb drámai pillanatok következtek, amikor a magát összeszedő spanyol versenyző menet közben elhagyta az egyik kerekét, ami Hamiltonnak megadta az esélyt az első hely megszerzésére és arra, hogy végig az élen maradjon. Ez így is történt, a brit versenyző ismét nyerni tudott a Hungaroringen.

2010-ben az jelentette a Magyar Nagydíj nagy szenzációját, hogy az előző évi összetett vb-győztes Jenson Button csak a 11. helyről startolhatott. Nála is rosszabbul járt a 14. helyen kikötő Michael Schumacher. Azzal szinte mindenki tisztában volt, hogy innen ezen a pályán nem lehet versenyt nyerni. Az első helyről induló Sebastian Vettel sokáig az élen haladt, amikor megmagyarázhatatlan események történtek.

Egy ütközés után a pályán maradt egy karosszéria-elem, ami miatt beküldték a biztonsági autót.

Ez összerázta a mezőnyt. Nem sokkal később Nico Rosberg kereke leszakadt, a boxban letarolt egy szerelőt. Majd az élen autózó Vettel rádión olyan üzenetet kapott, amit talán a mai napig sem ért: közölték vele, hogy meg fogják büntetni. Ez meg is történt, így az ausztrál Mark Webber ölébe pottyant a győzelem. S, hogy miért büntették meg Vettelt? Mert a biztonsági autós szakasz végén túl nagy távolságra maradt az előtte haladó autótól, amelyet csapattársa, Mark Webber vezetett.