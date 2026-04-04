közel-keletIránAbu-DzabiEgyesült Arab Emirségekdróntámadás

Lángokban a Közel-Kelet: újabb pusztító rakéta- és dróntámadások érték az Öböl menti országokat + videók

Irán drón- és rakétatámadásokat indított több Perzsa-öböl menti ország ellen. Kuvaitban egy sótalanítóüzemet és egy finomítót ért találat, míg az Egyesült Arab Emírségekben Habsánnál egy olaj- és gázlétesítmény sérült meg. Szaúd-Arábia, az emírségek és Jordánia több támadást is elhárított, Bahreinben pedig légiriadót rendeltek el. A Közel-Kelet továbbra is forrong.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 04. 4:00
Brutális támadássorozat rázta meg a forrongó Közel-Keletet. Újabb iráni drón- és rakétatámadásokat szenvedett el a Perzsa-öböl több országa péntekre virradóan saját közlésük szerint, Kuvaitban egyebek között egy sótalanítóüzemet ért találat.

A Közel-Kelet továbbra is forrong

A kuvaiti energetikai minisztérium közölte, hogy súlyos anyagi károk keletkeztek a sótalanítóban, de a katasztrófavédelem dolgozik a helyszín biztosításán és azon, hogy folytatható legyen a telep működése. Az állami tulajdonban lévő Kuwait Petroleum Corporation nem sokkal korábban közölte, hogy támadás érte a Mína al-Ahmadi helységben lévő finomítóját. A KUNA kuvaiti állami hírügynökség úgy tudja, hogy 

az üzem néhány egységében tűz keletkezett, áldozatok azonban nincsenek.

A finomítót – amely az egész térség egyik legfontosabb ilyen jellegű létesítménye – már nem először érte támadás az iráni konfliktus február 28-i kitörése óta.

A szaúdi védelmi minisztérium beszámolt arról, hogy az éjszaka folyamán az ország légvédelme megsemmisített hat ellenséges drónt, részleteket azonban nem közölt erről. Az Egyesült Arab Emírségek szintén azt közölte, hogy légvédelme elhárított több támadást az éjszaka folyamán. 

A lehulló törmelékek tüzet okoztak az Abu-Dzabi melletti Habsán olaj- és gázfeldolgozó üzemben. A tüzet időközben ugyan sikerült megfékezni, de jelentős károk keletkeztek a létesítményben

– közölték a helyi hatóságok. A tájékoztatás szerint az üzem területén életét vesztette egy egyiptomi állampolgár, két-két egyiptomi és pakisztáni megsérült az evakuálás során.

Mindemellett Abu-Dzabi városvezetése az X-en arról számolt be korábban, hogy a város térségében mintegy tizenkét ember megsebesült lezuhanó törmeléktől. 

A sebesültek nepáli, illetve indiai állampolgárok.

Az Egyesült Arab Emírségek hadserege szerint pénteken 18 ballisztikus rakétát, 4 manőverező robotrepülőgépet, illetve 47 drónt sikerült lelőniük.

Bahreinben megszólaltak a légoltalmi szirénák, és a hatóságok felszólították a lakosokat, hogy menjenek védett helyre. Azt nem közölték, hogy történt-e már támadás.

Jordániában a hadsereg két rakéta lelövéséről számolt be, amelyeket az ország területén lévő célpontok ellen indítottak. 

A Petra állami hírügynökség szerint a rakéták elfogása nyomán ketten megsebesültek.

Borítókép: Füst gomolyog egy olajraktárból Erbíl külvárosában (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
