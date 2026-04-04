Lángokban a Közel-Kelet: újabb pusztító rakéta- és dróntámadások érték az Öböl menti országokat + videók

Brutális támadássorozat rázta meg a forrongó Közel-Keletet. Újabb iráni drón- és rakétatámadásokat szenvedett el a Perzsa-öböl több országa péntekre virradóan saját közlésük szerint, Kuvaitban egyebek között egy sótalanítóüzemet ért találat.

A Közel-Kelet továbbra is forrong

A kuvaiti energetikai minisztérium közölte, hogy súlyos anyagi károk keletkeztek a sótalanítóban, de a katasztrófavédelem dolgozik a helyszín biztosításán és azon, hogy folytatható legyen a telep működése. Az állami tulajdonban lévő Kuwait Petroleum Corporation nem sokkal korábban közölte, hogy támadás érte a Mína al-Ahmadi helységben lévő finomítóját. A KUNA kuvaiti állami hírügynökség úgy tudja, hogy

az üzem néhány egységében tűz keletkezett, áldozatok azonban nincsenek.

A finomítót – amely az egész térség egyik legfontosabb ilyen jellegű létesítménye – már nem először érte támadás az iráni konfliktus február 28-i kitörése óta.