Az Aranylabdás ász sérülése után a PSG aranyifjúja lopta el a show-t

A Bajnokok Ligája rájátszásában a Paris Saint-Germain szűkös, egygólos előnyt szerzett a párizsi visszavágóra, amit egy hét múlva rendeznek. Desiré Doué a 27. percben állt be csereként a sérüléséből teljesen fel nem épült Ousmane Dembélé helyére, és döntötte el a találkozót. Doué két perccel a pályára lépése után már be is talált, majd a 41. percben kiosztott egy gólpassz Hakiminek. A 67. percben ismét a Golden Boy-díjas francia lőtt gólt, ami a győzelmet is jelentette.

Desiré Doué ismét bizonyította a klasszisát. Fotó: AFP

A meccs embere lett a fiatal francia

Nem volt kérdés, hogy a csereként beállt Desiré Douét választják a Monaco–PSG mérkőzés legjobbjának. A Golden Boy-díjas francia 63 percet töltött a pályán, 9,4-es értékelést kapott a Sofascore-nál. Három lövése volt, mindhárom eltalálta a kaput, a várható gólok (xG) mutatója 0,21 volt, így szerzett két találatot. Gólpasszt is jegyzett, összesen 35 passza volt az ellenfél térfelén (83 százalékos pontossággal), emellett pontos hosszú labdákkal is kivette a részét a támadásépítésekből.

Desiré Doué azt is ismét bebizonyította, hogy talán egyik legfőbb erénye, hogy kétlábas, univerzális játékos. A PSG-ben is játszott már szélsőként, irányítóként és belső középpályásként is, ezúttal a balszélen töltötte a legtöbb időt.

Desiré Doué nem reagálta túl teljesítményét: Ez a dolgom

Desiré Doué a meccs után az örömét fejezte ki, hogy nyerni tudtak, és így előnyt szereztek a visszavágóra. – A legfontosabb, hogy nyerjünk egy ilyen típusú meccsen – mondta. A franciát a meccs emberének választották, amire szintén tömören és higgadtan reagált.

Gólt szereztem, tudtam segíteni a csapatnak, ez a dolgom.

A tény, hogy a kispadon kezdett, nem zavarta. — Az edző hozza meg a döntéseket. Mindig a legjobb játékosok kerülnek a csapatba, ma este is a legerősebb tizenegyét küldte a pályára. A tőlünk telhető legjobbat nyújtottuk, ez mindig kollektív, akár vereségről, akár győzelemről van szó. Ma ehhez hozzá tudtam járulni, és boldog vagyok – fogalmazott Doué, aki elégedett volt az estével.