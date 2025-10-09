Orbán Viktor: Ha hárman leszünk, az már lázadás

Karol Nawrocki levelét csütörtökön tették közzé.

A lengyel elnök, Karol Nawrocki szavaira reagált Orbán Viktor

Fotó: AFP

A lengyel elnök ebben hangsúlyozta: Az illegális bevándorlás ügyében nem a migránsok közép- és kelet-európai országokba történő kényszerű átirányítása jelenti a megoldást. „Európa fordul: Nawrocki elnök nem járul hozzá a migrációs paktum végrehajtásához Lengyelországban” – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán a lengyel elnök szavaira reagálva, és kiemelte:

Mi sem. Már ketten vagyunk. Ha hárman leszünk, az már lázadás.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Nawrocki fontosnak nevezte a migrációt kiváltó okok kezelését, és az európai országok közös feladatául jelölte meg a határok védelmét és az embercsempészek elleni harcot.

Az elnök aláhúzta: politikai nézeteiktől függetlenül a lengyelek túlnyomó többsége ellenzi a migránsok kötelező áthelyezését.

Felidézte: a megválasztását megelőző kampányban megígérte, hogy nem egyezik bele az uniós migrációs és menekültügyi paktum végrehajtásába Lengyelországban. Nawrocki egyúttal készségét fejezte ki a határvédelem, az információcsere terén folytatott európai együttműködésre, valamint arra is, hogy Varsó technikailag támogassa a migrációs nyomásnak leginkább kitett uniós tagállamokat.

Az EB a közeljövőben fontos döntések előtt áll, ezért tájékoztatni szeretné a bizottságot, hogy Lengyelország nem egyezik bele az európai intézményeknek egyetlen olyan lépésébe sem, amely az illegális migránsok Lengyelországba történő áttelepítését célozná – szögezte le.

Számítok arra, hogy ezt a tényt figyelembe veszik majd intézkedéseik során

– zárta levelét a lengyel elnök.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)