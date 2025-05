Kelemen Hunor felelősségre vonást sürget a sóbánya ügyében

– Korábban is voltak apró befolyások, amelyeket kozmetikázott a Salrom. Azt gondolom, hogy a megoldás – amiről kora tavasszal beszéltek, és ehhez el is készült a terv – a Korond-pataknak az elterelése – nyilatkozta Kelemen Hunor. Hozzátette: – Hogy mióta tudják ezt a problémát és hogy miért nem csinálták meg a munkát, nem tudom, nem látom ebben a pillanatban – mondta, de úgy véli, valószínűleg korábban is el lehetett volna végezni a munkálatokat – írja a Maszol.

Kelemen Hunor szerint meg kell találni a felelősöket. Forrás: Facebook/Kelemen Hunor