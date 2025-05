A parajdi sóbányába továbbra is áramlik be a víz, újabb szintet öntött el + videó

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, súlyos természeti katasztrófa sújtja Parajdot, május 5-én a megáradt Korond-patak vize betört a híres sóbányába, amely Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága volt. Már szerdán lehetett sejteni, hogy baj közeleg, csütörtökre virradóra a víz betört a sóbánya alsóbb szintjeire is. Nyágrus László, Parajd polgármestere megerősítette, hogy a látogatóközpont szintjeit is elérte az ár. Tájékoztatása szerint a föld alatti étterem sincs biztonságban.

A parajdi sóbányába továbbra is áramlik be a víz, már az étterem is veszélybe került (Fotó: MTI/Veres Nándor)