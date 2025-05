Elképesztő fotók: így fog kinézni a parajdi sóbánya a vízbetörés után

A Köpönyeg most arról ír, hogy pontosan nem lehet felmérni, hogy milyen károk érték a bányát, hiszen a kármentés még ezekben a pillanatokban is történik, a víz kiszorítása, szivattyúzása vagy szigetelése jelentős technikai kihívás, amit akár hónapokig is tarthat elvégezni. A portál most mesterséges intelligencia (AI) által generált képeken mutatja meg, hogy nézne ki a bánya belülről, ha teljesen elöntené a víz. Az alábbi képen is ezt láthatja.