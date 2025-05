Hatalmas a baj, drámai hírek érkeztek Parajdról

A parajdi sóbányába május 5-én tört be a víz, és hiába tettek erőfeszítéseket arra, hogy megakadályozzák a Korond-patak vízének mélybe jutását, a heves esőzések nyomán megáradt vízfolyás kedden átszakította a meder szigetelését szolgáló geotextilt, és a víz azóta akadálytalanul ömlik a mélybe. A bányavállalat az elmúlt napokban két szigetelőgát emelésével próbálta védeni az 1991–ben létrehozott Telegdy-bányát a megduzzadt Korond-patak bezúduló vizétől, de erőfeszítései nem jártak sikerrel – erősítette meg az elöljáró az információt a sóbánya vezetőségével való egyeztetést követően. Ahogy lapunk is megírta, a parajdi sóbányába továbbra is áramlik be a víz, és csütörtök reggel újabb szintet öntött el: a Korond-patak vize az idegenforgalmi részleget is elárasztotta.

A parajdi sóbánya legújabb részlege is víz alá került

Fotó: MTI/Veres Nándor