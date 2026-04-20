Milák Kristóf előtt leborulnak külföldön, de hogyan tovább? Csak öten úsztak Eb-szintet

Milák Kristóf azt hozta az ob-n, amit előzetesen várni lehetett. Úgy hírlett, hogy a szárazföldi, konditermi edzéseknek köszönhetően erős, így a rövid távokon robbanhat, ugyanakkor a medencében még nem végezte el a hosszabb távokhoz szükséges állóképességi munka javát. Gyakorlatilag ezt tükrözték a soproni eredményei: 50 és 100 méteren pillangón és gyorson is győzött, 200 méteren viszont – amint azt az edzője, Szabó Álmos is jelezte – még nem áll készen, és a döntőktől mindkét úszásnemben visszalépett.

Milák Kristóf a világ idei legjobb idejével győzött 100 pillangón a soproni úszó ob-n (Forrás: MÚSZ)

A kétszeres olimpiai bajnok teljesítményéből a külföldi szaksajtó a legjobb eredményeit emelte ki. Az amerikai szakportál, a Swim Swam az 50 gyorson elért egyéni csúcsát (21,76 másodperc) méltatta, ami minden idők harmadik legjobb magyar ideje a számban. A Swimmig World Magazine pedig főleg a 100 pillangón elért 50,22 másodperces idejére koncentrált, ami idén a világ legjobb eredménye.

Az úszó Európa-bajnokságon nem magától értetődő a Milák-arany

A Swimming World Magazine emlékeztetett, hogy Milák egyéni rekordja 100 pillangón 49,68 másodperc még 2021-ből, a tokiói olimpia döntőjéből, amikor Caeleb Dressel csak világcsúccsal tudta legyőzni őt. Milák akkori ideje egyben Európa-csúcs is volt, amit a tavalyi szingapúri világbajnokságon Maxime Grousset döntött meg.

Eddig a francia állt a 2026-os ranglista élén egy januári úszásával (50,95). Milák soproni visszatérése és az eredménye rendkívül biztató volt, ugyanakkor az augusztusi Európa-bajnokságon ennél biztosan több kell a győzelemhez, hiszen a tavalyi vb-n Grousset 49,62 másodperccel nyert, mögötte a svájci Noé Ponti 49,83-mal volt második.

Szingapúrban mindketten jobb időt úsztak, mint amivel Milák 2024-ben megnyerte az olimpiát 100 pillangón (49,90), és azóta, vagyis lassan két éve nem is nézett be 50 másodperc alá. De ha így folytatja, a nyáron feltétlenül képes lehet rá, és nagy csatát vívhat Grousset és Ponti ellen az Eb-n, aminek a végeredményét nehéz lenne megjósolni.

Milák Kristóf eddig egy számban úszta meg az Eb-szintidőt

A soproni országos bajnokságon Milák ugyan négy aranyérmet szerzett, de csak 100 pillangón úszta meg az Európa-bajnoki induláshoz szükséges szintidőt, amit a Magyar Úszószövetség előírt. A szigorú szintidőkről Sós Csaba szövetségi kapitány az alábbiakat mondta:

Azokat visszük ki, akiknek reális esélye van döntőt úszni. Akinek most nem sikerült teljesíteni az Eb-szintet, három-négy hónapja van még rá, hogy bizonyítson.

Mindez azt jelenti, hogy Miláknak is versenyeznie kell még az augusztusi Eb-ig hátralévő időszakban, ha a 100 pillangón kívül más számban is indulni akar. Ezzel pedig nincs egyedül, mivel az ob-n vele együtt mindössze öten teljesítették az Eb-szintet – rajtuk kívül még korábbról, egy amerikai versenyről az ob-t kihagyó Kós Hubertnek van meg a szintideje 200 háton és vegyesen.