Milák Kristóf előtt leborulnak külföldön, de hogyan tovább? Csak öten úsztak Eb-szintet

Egy év kihagyás után Milák Kristóf biztató eredményekkel tért vissza a múlt heti országos bajnokságon Sopronban. Négy aranyérmet szerzett, az 50 és 100 méteres távokon tarolt, olimpiai címvédőként 100 pillangón megúszta a világ idei legjobb idejét. Milák teljesítményét a külföldi szaksajtó is méltatja, ugyanakkor a négy aranyából csak egy ért szintidőt is a nyári Európa-bajnokságra. Összességében pedig csak öten teljesítették az Eb-szintet Sopronban.

Szalay Attila
2026. 04. 20. 10:02
Milák Kristóf az 50 gyors győzelme után már mosolygott is az ob záró napján: mellette Németh Nándor és Szabó Szebasztián a dobogón Forrás: MÚSZ
Milák Kristóf azt hozta az ob-n, amit előzetesen várni lehetett. Úgy hírlett, hogy a szárazföldi, konditermi edzéseknek köszönhetően erős, így a rövid távokon robbanhat, ugyanakkor a medencében még nem végezte el a hosszabb távokhoz szükséges állóképességi munka javát. Gyakorlatilag ezt tükrözték a soproni eredményei: 50 és 100 méteren pillangón és gyorson is győzött, 200 méteren viszont – amint azt az edzője, Szabó Álmos is jelezte – még nem áll készen, és a döntőktől mindkét úszásnemben visszalépett.

Milák Kristóf a világ idei legjobb idejével győzött 100 pillangón a soproni úszó ob-n (Forrás: MÚSZ)

A kétszeres olimpiai bajnok teljesítményéből a külföldi szaksajtó a legjobb eredményeit emelte ki. Az amerikai szakportál, a Swim Swam az 50 gyorson elért egyéni csúcsát (21,76 másodperc) méltatta, ami minden idők harmadik legjobb magyar ideje a számban. A Swimmig World Magazine pedig főleg a 100 pillangón elért 50,22 másodperces idejére koncentrált, ami idén a világ legjobb eredménye.

Az úszó Európa-bajnokságon nem magától értetődő a Milák-arany

A Swimming World Magazine emlékeztetett, hogy Milák egyéni rekordja 100 pillangón 49,68 másodperc még 2021-ből, a tokiói olimpia döntőjéből, amikor Caeleb Dressel csak világcsúccsal tudta legyőzni őt. Milák akkori ideje egyben Európa-csúcs is volt, amit a tavalyi szingapúri világbajnokságon Maxime Grousset döntött meg.

Eddig a francia állt a 2026-os ranglista élén egy januári úszásával (50,95). Milák soproni visszatérése és az eredménye rendkívül biztató volt, ugyanakkor az augusztusi Európa-bajnokságon ennél biztosan több kell a győzelemhez, hiszen a tavalyi vb-n Grousset 49,62 másodperccel nyert, mögötte a svájci Noé Ponti 49,83-mal volt második.

Szingapúrban mindketten jobb időt úsztak, mint amivel Milák 2024-ben megnyerte az olimpiát 100 pillangón (49,90), és azóta, vagyis lassan két éve nem is nézett be 50 másodperc alá. De ha így folytatja, a nyáron feltétlenül képes lehet rá, és nagy csatát vívhat Grousset és Ponti ellen az Eb-n, aminek a végeredményét nehéz lenne megjósolni.

Milák Kristóf eddig egy számban úszta meg az Eb-szintidőt

A soproni országos bajnokságon Milák ugyan négy aranyérmet szerzett, de csak 100 pillangón úszta meg az Európa-bajnoki induláshoz szükséges szintidőt, amit a Magyar Úszószövetség előírt. A szigorú szintidőkről Sós Csaba szövetségi kapitány az alábbiakat mondta:

Azokat visszük ki, akiknek reális esélye van döntőt úszni. Akinek most nem sikerült teljesíteni az Eb-szintet, három-négy hónapja van még rá, hogy bizonyítson.

Mindez azt jelenti, hogy Miláknak is versenyeznie kell még az augusztusi Eb-ig hátralévő időszakban, ha a 100 pillangón kívül más számban is indulni akar. Ezzel pedig nincs egyedül, mivel az ob-n vele együtt mindössze öten teljesítették az Eb-szintet – rajtuk kívül még korábbról, egy amerikai versenyről az ob-t kihagyó Kós Hubertnek van meg a szintideje 200 háton és vegyesen.

A soproni ob-n Eb-szintidőt teljesítő úszók:

  • Milák Kristóf: 100 pillangó
  • Németh Nándor: 100 gyors
  • Ugrai Panna: 200 gyors
  • Sárkány Zalán: 1500 gyors
  • Jackl Vivien: 400 vegyes, 800 gyors, 1500 gyors

Közülük érdekességként Jackl Vivient és Németh Nándort érdemes kiemelni. A 2024-es Eb-n aranyérmes, még mindig csak 17 éves Jackl Shane Tusup tavalyi elhagyása, és a nevelőedzőjéhez, Kocsis Mártához való visszatérése után újra a régi, eredményes arcát mutatta. Németh pedig miután a 100 gyors döntőjében kikapott Miláktól, a 4×100-as gyorsváltó első embereként fél másodperccel jobb időt úszva (47,83) teljesítette az Eb-szintet, alighanem saját magának is bizonyítva.

Miláknak és a többi úszónak a legjobb esélye a további Eb-szintidők megúszására két jelentős tavaszi nemzetközi versenyen lehet: májusban a három fordulós, Monacóban, Canet-en-Roussillonban és Barcelonában esedékes Mare Nostrum versenysorozaton, valamint a június végi, római Sette Colli viadalon.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pindroch Tamás
idezojelekválasztás

A Tisza sikerének gyúanyaga

Pindroch Tamás avatarja

Az új jobboldali intézményi keretnek rugalmasnak kell lennie, mert a globalista Tisza Párt mindenre képes.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
