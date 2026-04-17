Jackl Vivien feltámadt Shane Tusup elhagyása után, és drámai vallomást tett

Két aranyérmet szerzett az úszók országos bajnokságának csütörtöki napján Jackl Vivien Sopronban. A 17 éves tehetség tavaly lett a korábban Hosszú Katinka edzőjeként sikeres Shane Tusup úszója, ám a fejlődése nemcsak megtorpant, hanem most bevallotta, olyan mélyre került, hogy az úszás abbahagyását is fontolóra vette. Jackl Vivien visszatért régi edzőjéhez, Kocsis Mártához, és a jelek szerint kezd magára találni – elsőként úszta meg az Európa-bajnoki szintet.

2026. 04. 17. 8:04
Az Európa-bajnok Jackl Vivien tavaly októberben tért vissza Kocsis Mártához Shane Tusup mellől, és a soproni ob-n újra a régi formájához közelít Fotó: Istvan Derencsenyi
Jackl Vivien 2024-ben robbant be a köztudatba, amikor 15 évesen az ob-n nagy különbséggel győzte le 400 vegyesen a szám korábbi legyőzhetetlen királynőjét, Hosszú Katinkát. Még abban az évben felnőtt Európa-bajnok is lett 1500 gyorson, és rögtön a magyar úszósport egyik legnagyobb ígéretének számított. Tavaly januárban Shane Tusup vette át a felkészítését, de az összes korábbi eredményétől messze elmaradt – most viszont régi edzőjéhez, Kocsis Mártához visszatérve feltámadt.

Shane Tusup volt úszója újra a dobogó tetején: a győztes Jackl Vivien két oldalán Késely Ajna és Mihályvári-Farkas Viktória (Fotó: Istvan Derencsenyi)

A soproni ob második napja a visszatérő Milák Kristóf 100 gyorson aratott hangos győzelme és a 200 pillangó új, 17 éves királyfija, Antal Dávid sikere mellett Jackl Vivien feltámadásáról is szólt. A fiatal úszónőről tavaly októberben a Magyar Nemzet írta meg elsőként, hogy Shane Tusup után visszatér a nevelőedzőjéhez, és Kocsis Márta irányításával újra Tatabányán készül. Most pedig az ob-n már látszik az eredménye a váltásnak.

Jackl csütörtökön előbb győzelmet aratott 200 pillangón holtversenyben Kertész Borókával, majd fölényesen megnyerte az 1500 gyors döntőjét: csaknem kilenc másodperccel megelőzte a második Késely Ajnát és tizenöttel a harmadik Mihályvári-Farkas Viktóriát, akik korábban Eb-dobogósok voltak a számban. A 16:12,16 perces ideje azért is biztató, mert öt másodperccel jobb, mint a legjobbja, amire tavaly Shane Tusup úszójaként képes volt – ráadásul ezzel Jackl elsőként a magyar válogatottból, teljesítette a nyári párizsi Európa-bajnokságra a szintidőt is.

Jackl Vivien vallomása: Shane Tusup mellett majdnem feladta az úszást

Természetese elégedetten értékelt a 17 éves úszó a csütörtöki eredményei után:

– Korántsem vagyok még csúcsformában, úgyhogy nagyon örülök az időnek, mégiscsak a kétszáz pillangó után sikerült szintet úsznom. Ahhoz képest, hogy januárban még alig volt állóképességem, kifejezetten jó érzés, hogy egyre jobban jövök vissza.

Jackl drámai vallomást is tett Sopronban: tavaly nyáron, még Shane Tusup úszójaként azon gondolkodott, hogy abbahagyja a sportot.

Tavaly nagyon rossz eredményeket értem el, az ifi-vb után pedig elgondolkodtam azon, van-e egyáltalán értelme folytatni a sportolást. Nagyon mélyen voltam, de szerencsére sikerült kijönni belőle

– vallotta be.

Jackl szerencsére Kocsis Márta mellett kezdi megtalálni önmagát, és a nyári Európa-bajnokságon újra jobb eredményekben bízhat.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
