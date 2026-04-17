Kiderült, mit súgott Milák Kristóf a dobogó tetején a legyőzött riválisának

Évek óra különös szám a 100 gyors a hazai mezőnyben, mert a legnagyobb világversenyeken Németh Nándor hozza a sikereket: 2024-ben magyar úszósport-történelmet írva világbajnoki dobogóra állt a királyszámban, majd a párizsi olimpián csak hajszállal csúszott le az éremről a negyedik helyen. Mindeközben a pillangón klasszisnak számító Milák Kristóf tartja az országos csúcsot 47,47 másodperccel.

Ezt most egyikük sem tudta megközelíteni a soproni ob-n, de erre áprilisban, a felkészülés közepén nem is lehetett számítani. Ugyanakkor a két régi ismerős, akik a 2017-es indianpolisi junior vb-n együtt lettek aranyérmesek a gyorsváltóval, most is hatalmasat csatázott egymással. Előzetesen úgy tűnt, hogy középfutamban gyorsabb Némethnek áll a zászló az egyéves kihagyás után visszatérő, és a fő számától, a 200 pillangó döntőjétől vissza is lépő Milák ellen. De a fináléban másképp alakultak a dolgok.

„Gyengébben kezdtem, de a vége így is eszméletlenül fájt”

Németh Nándor azt sajnálta, hogy rosszabb időt úszott, mint a szerdai középdöntőben: akkor 48,11-et jött, a fináléban pedig 48,44-et. Milák végül 48,36-tal szerezte meg az aranyérmet.

– A középdöntőben jobbat úsztam, és azon mindenképp szerettem volna javítani, ami nem sikerült, de összességében jó úton haladunk – értékelt lapunknak Németh Nándor. – Rég úsztam ilyen jó időket az országos bajnokságon, ami azt jelenti, hogy az edzésmunka kifizetődik, de persze van még mit javítani. A középdöntős úszásom jobban hasonlított arra, ami egy világversenyen kell, a döntő most nem esett jól, gyengébben is kezdtem, és az utolsó tizenöt méter eszméletlenül fájt.

– Mi volt a gond a döntőben? – kérdeztük.

– Mondanám, hogy fejben leblokkoltam, de már nem is tudom, hányadszor úsztam le a 100 gyorsot, olimpiákon is már kétszer döntőztem, megannyi világverseny, szóval erről nem lehet szó. Egyelőre nem tudom megmondani, miért sikerült ez most így – ismerte el Németh.

Németh Nándor elárulta, mit súgott neki Milák Kristóf

Az eredményhirdetéskor Milák előbb megölelte a harmadik helyezett Szabó Szebasztiánt, majd a dobogó legfelső fokára lépve jól láthatóan odasúgott valamit az ezüstérmes Némethnek. Megkérdeztük őt, hogy mit mondott neki Milák.

Azt mondta, hogy 46-ig meg se állunk

– árulta el Németh Nándor, hogy ezek szerint Milák a 46 másodperces időt veszi célba.