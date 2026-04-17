Milák Kristóf • úszó • OB • Németh Nándor • úszás

Kiderült, mit súgott Milák Kristóf a dobogó tetején a legyőzött riválisának

Hatalmas izgalmakat hozott Milák Kristóf és Németh Nándor összecsapása a 100 méteres gyorsúszás csütörtök esti döntőjében a soproni országos bajnokságon. Az egy év kihagyás után visszatérő Milák mindössze nyolc századnyi különbséggel hajrázta a számban világbajnoki bronzérmes Némethet. Utóbbi a veresége ellenére lapunknak leszögezte: reméli, hogy visszakapjuk a régi Milákot.

Szalay Attila
2026. 04. 17. 5:42
Németh Nándor, Milák Kristóf és Szabó Szebasztián a 100 gyors dobogóján a soproni úszó ob-n Fotó: Istvan Derencsenyi
Évek óra különös szám a 100 gyors a hazai mezőnyben, mert a legnagyobb világversenyeken Németh Nándor hozza a sikereket: 2024-ben magyar úszósport-történelmet írva világbajnoki dobogóra állt a királyszámban, majd a párizsi olimpián csak hajszállal csúszott le az éremről a negyedik helyen. Mindeközben a pillangón klasszisnak számító Milák Kristóf tartja az országos csúcsot 47,47 másodperccel.

Németh Nándor reméli, hogy visszatér a régi Milák Kristóf Fotó: Istvan Derencsenyi

Ezt most egyikük sem tudta megközelíteni a soproni ob-n, de erre áprilisban, a felkészülés közepén nem is lehetett számítani. Ugyanakkor a két régi ismerős, akik a 2017-es indianpolisi junior vb-n együtt lettek aranyérmesek a gyorsváltóval, most is hatalmasat csatázott egymással. Előzetesen úgy tűnt, hogy középfutamban gyorsabb Némethnek áll a zászló az egyéves kihagyás után visszatérő, és a fő számától, a 200 pillangó döntőjétől vissza is lépő Milák ellen. De a fináléban másképp alakultak a dolgok.

„Gyengébben kezdtem, de a vége így is eszméletlenül fájt”

Németh Nándor azt sajnálta, hogy rosszabb időt úszott, mint a szerdai középdöntőben: akkor 48,11-et jött, a fináléban pedig 48,44-et. Milák végül 48,36-tal szerezte meg az aranyérmet.

– A középdöntőben jobbat úsztam, és azon mindenképp szerettem volna javítani, ami nem sikerült, de összességében jó úton haladunk – értékelt lapunknak Németh Nándor. – Rég úsztam ilyen jó időket az országos bajnokságon, ami azt jelenti, hogy az edzésmunka kifizetődik, de persze van még mit javítani. A középdöntős úszásom jobban hasonlított arra, ami egy világversenyen kell, a döntő most nem esett jól, gyengébben is kezdtem, és az utolsó tizenöt méter eszméletlenül fájt.

– Mi volt a gond a döntőben? – kérdeztük.

– Mondanám, hogy fejben leblokkoltam, de már nem is tudom, hányadszor úsztam le a 100 gyorsot, olimpiákon is már kétszer döntőztem, megannyi világverseny, szóval erről nem lehet szó. Egyelőre nem tudom megmondani, miért sikerült ez most így – ismerte el Németh.

Németh Nándor elárulta, mit súgott neki Milák Kristóf

Az eredményhirdetéskor Milák előbb megölelte a harmadik helyezett Szabó Szebasztiánt, majd a dobogó legfelső fokára lépve jól láthatóan odasúgott valamit az ezüstérmes Némethnek. Megkérdeztük őt, hogy mit mondott neki Milák.

Azt mondta, hogy 46-ig meg se állunk

– árulta el Németh Nándor, hogy ezek szerint Milák a 46 másodperces időt veszi célba.

– Remélem, hogy visszakapjuk azt a Kristófot, aki régen volt – tette hozzá lapunknak Németh Nándor. – Azért látszik, hogy edz, mert 48,3-at nem úszik csak úgy az ember. Én biztos nem. Ő dönti el, de az látszik, hogy ha egyszer beleáll a munkába, akkor nincs megállás, és olyan időkre képes, amiket láttunk már tőle jó párszor.

Nyáron a párizsi Európa-bajnokság lesz az év fő versenye, Németh bízik az újabb éremben:

– A mostani időmmel talán már döntőzni is lehet egy Európa-bajnokságon, úgyhogy ez megvolt, de nagyon kevés lenne a fináléban. Ugyanakkor az Eb-n mindenképpen az érem a cél.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

