Új, 17 éves királyfi foglalta el Milák trónját, de aztán Kristóf is óriásit úszott

Tíz évvel ezelőtt Cseh László, utána pedig a mostani ob-ig csak Kenderesi Tamás és Milák Kristóf tudott magyar bajnok lenni 200 pillangón. Hármójukban közös, hogy mindannyian álltak olimpiai dobogón is ebben a számban. Most viszont hosszú idő után új királyt avattak 200 pillangón: a 17 éves, nyírbátori Antal Dávid 1:56,45 perces egyéni csúccsal győzött.

Milák Kristóf trónját 200 pillangón Antal Dávid foglalta el, de ő meg legyőzte 100 gyorson Németh Nándort Fotó: Istvan Derencsenyi

Már a döntő előtt tudni lehetett, hogy új bajnok lesz, hiszen Milák – noha a negyedik idővel bejutott a fináléba – visszalépett. Tette ezt azért, mert egy év kihagyás után a két perc körüli eredményei alapján sincsen igazán versenyképes állapotban abban a számban, amelynek jelenleg is ő a világcsúcstartója. Így az arany legfőbb várományosa Milák korábbi edzőtársa, a számban Eb-ezüstérmes Márton Richárd és a tavalyi junior világbajnokságon második Antal Dávid voltak. Nagy csatát hozott a küzdelmük, Antal az utolsó hosszon tudta megelőzni Mártont nagy hajrával, s végül 14 századdal előzte meg Virth Balázs úszóját.

Antal Dávid bízott a nagy hajrában, de egyvalamit sajnál

– Nekem az utolsó ötven mindig erősségem volt, és reménykedtem benne, hogy a végén talán meg tudjuk fogni Ricsit, de ő egy kiemelkedő úszó, szóval nehéz volt ezt így elképzelni – értékelt lapunknak az első felnőtt ob-aranyát megszerző Antal Dávid.

Ha már a nagy elődök... Kenderesi és Milák is arról volt híres, hogy az utolsó hosszon rá tudtak tenni még egy lapáttal. Magyar specialitás?

Lehet, hogy ez a magyar edzőknek a tapasztalatából fakad, hogy az utolsó ötvenre így fel tudják készíteni állóképesség tekintetében az úszóikat, de igazából szerintem ez az, amit nagyon nehezen lehet megcsinálni 200 pillangón

– reagált a nyírbátori tehetség, aki csak azt sajnálja, hogy Milák, aki a példaképének is nevezhető, nem volt ott a döntőben: – Igazából nagyon vártam, hogy együtt úszhassak a döntőben Milák Kristóffal. Sajnálom, hogy nem jött öszse, mert kíváncsi lettem volna, hogy a döntőben mit tud hozni.

Milák Kristóf nagy győzelmet aratott 100 gyorson

Milák Kristóf első nagy pillanata a 100 gyors döntőjében jött el a soproni ob-n. Ide a vb-bronzérmes, olimpiai negyedik Németh Nándor mögött a második idővel jutott be, de a fináléban fordított: Milák lehajrázta riválistát, és 48,36 másodperccel, mindössze nyolc százados különbséggel az első helyen csapott a célba – a harmadik Szabó Szebasztián lett.