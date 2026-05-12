Máris elkezdődött a kettős beszéd a Tisza Párt részéről Brüsszel és a magyarok felé

A vagyonvisszaszerzési hivatal bevonása kockázatos lehet

Az alkotmányjogász meglátása szerint Vitézy Dávid tegnap helyesen és korrekt módon ismerte el a meghallgatásán, hogy „ők sem fogják tudni a vasút minden problémáját megoldani”, és bejelentette az előző korszak beruházásainak felülvizsgálatát, valamint a „vagyonvisszaszerzési hivatallal” való együttműködést. Ez a realitásokhoz közelítő kommunikáció azt mutatja, hogy még egy jó szakember is kénytelen előkészíteni annak a terepet, bármilyen kis előrelépés már „siker” lehessen – utalt vissza Vitézy Dávid mondatára, amely egyfajta előrehozott védekezésnek is értelmezhető.

Itt is meg kell jegyezni, hogy a vagyonvisszaszerzési hivatal bevonása kockázatos: ha politikai leszámolásnak tűnik, az befektetői bizalmat rombol, és uniós jogi vitákat szülhet

– mutatott rá.

Hétfőn meghallgatták Lannert Judit oktatási miniszterjelöltet is, aki azt ígérte, hogy az intézményvezetőket és tankerületi igazgatókat „átvilágítják”. Ifj. Lomnici Zoltán elmondta, hogy az átvilágítás kritériumainak meghatározása jelenlegi tudásunk szerint teljesen a miniszter diszkrécióján múlik,

nincs törvényi garancia a politikai semlegességre.

Menesztési okok közé kerülhetnek munkajogilag aggályos szempontok: mint a „lojalitás”, korábbi kormányzati szerepvállalás és hasonlók – magyarázta. Hozzátette: ez rosszabb esetben a klasszikus politikai tisztogatás kockázatát hordozza magában, amit egy jogállamban csak szigorú, átlátható eljárási szabályokkal lehet megakadályozni.