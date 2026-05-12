Tisza-kormányTisza Pártminiszter

Máris elkezdődött a kettős beszéd a Tisza Párt részéről Brüsszel és a magyarok felé

A hétfői miniszteri meghallgatásokon elhangzottakat kommentálta lapunknak ifj. Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász szerint, ha a Tisza bármilyen gesztust tesz a migráció vonatkozásban az Európai Bizottság felé, azzal folytatja a kettős beszédet a kérdésben.

Erős Hunor
2026. 05. 12. 4:56
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
A vagyonvisszaszerzési hivatal bevonása kockázatos lehet

Az alkotmányjogász meglátása szerint Vitézy Dávid tegnap helyesen és korrekt módon ismerte el a meghallgatásán, hogy „ők sem fogják tudni a vasút minden problémáját megoldani”, és bejelentette az előző korszak beruházásainak felülvizsgálatát, valamint a „vagyonvisszaszerzési hivatallal” való együttműködést. Ez a realitásokhoz közelítő kommunikáció azt mutatja, hogy még egy jó szakember is kénytelen előkészíteni annak a terepet, bármilyen kis előrelépés már „siker” lehessen – utalt vissza Vitézy Dávid mondatára, amely egyfajta előrehozott védekezésnek is értelmezhető.

Itt is meg kell jegyezni, hogy a vagyonvisszaszerzési hivatal bevonása kockázatos: ha politikai leszámolásnak tűnik, az befektetői bizalmat rombol, és uniós jogi vitákat szülhet

– mutatott rá.

Hétfőn meghallgatták Lannert Judit oktatási miniszterjelöltet is, aki azt ígérte, hogy az intézményvezetőket és tankerületi igazgatókat „átvilágítják”. Ifj. Lomnici Zoltán elmondta, hogy az átvilágítás kritériumainak meghatározása jelenlegi tudásunk szerint teljesen a miniszter diszkrécióján múlik, 

nincs törvényi garancia a politikai semlegességre.

Menesztési okok közé kerülhetnek munkajogilag aggályos szempontok: mint a „lojalitás”, korábbi kormányzati szerepvállalás és hasonlók – magyarázta. Hozzátette: ez rosszabb esetben a klasszikus politikai tisztogatás kockázatát hordozza magában, amit egy jogállamban csak szigorú, átlátható eljárási szabályokkal lehet megakadályozni. 

 

Politikai cirkusszá válhat Ruszin-Szendi „önmaga miatt” indított vizsgálata

A KEHI vonatkozó, 2025-ös jelentése szerint a dunakeszi szolgálati ingatlan több mint 1 milliárd forintba került, sajtóhírek szerint Ruszin-Szendi Romulusz „kérésére”. A miniszterjelölt a hétfői meghallgatáson azt állította: nem írta alá a terveket, és vezérkari főnökként nem volt hatásköre a beszerzésekre. Még ha a miniszterjelölt állítása valószínűleg formálisan igaz is, de etikailag bizonyosan tarthatatlan – mutatott rá az alkotmányjogász. Jelezte: egy vezérkari főnök informális befolyása óriási, a KEHI jelentés expliciten „kirívóan pazarló beszerzéseket” állapított meg a volt vezérkari főnök egykori házával kapcsolatban.

Ha pedig a Tisza-kormány »kivizsgálja« az ügyet, az politikailag, de akár jogilag is könnyen összeférhetetlenné válhat: saját korábbi tettének vizsgálata könnyen politikai cirkusszá válhat, objektív következmények nélkül

– magyarázta az alkotmányjogász.

Szintén tegnap a belügyi tárca várományosa, Pósfai Gábor, a meghallgatásán arról beszélt, hogy a kormány fenn kívánja tartani déli határkerítést és a „migráció elleni fellépést” – emlékeztetett. Rámutatott: eközben az EU migrációs paktuma elsősorban a menedékjog és a relokáció kérdéseiről szól, és Magyarország jelenlegi szigorú politikája miatt forrásokat blokkolnak, amelynek feloldása – a lengyel minta alapján – konkrét lépésekhez lesz kötve.

Ha a Tisza bármilyen gesztust tesz ezen a migráció vonatkozásában az Európai Bizottságnak az nem finomhangolás, hanem klasszikus kettős beszéd lesz, amely könnyen leleplezhető a konkrét politikai döntések alapján

– vélekedett az alkotmányjogász. Hozzátette: ráadásul, ha a Tisza nem lép túl a kampányban előre vetített „bosszú és ígéret” logikán, akkor 2026–2030 között nem a „megújulás”, hanem egy újabb ciklusos polarizáció és költségvetési alacsony elvárás-kezelés, és „elmúlt tizanhatévezés” várható. Ez egy olyan klasszikus politikai trükk, amivel a Tisza saját korábbi ígéreteit és kritikáit egyaránt immunizálhatja, legalábbis rövidtávon – vélekedett Ifj. Lomnici Zoltán.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, hétfőn folytatódott az új kormány megalakulásának közjogi folyamata, ugyanis tegnap elkezdték meghallgatni Magyar Péter miniszterjelöltjeit az Országgyűlés bizottságai előtt. A tegnapi nap után a Tisza-kormány miniszterjelöltjei ma folytatják az ismertetését a terveiknek a területüknek megfelelő parlamenti bizottságokban. Valamint délután a tervek szerint már le is teszik a hivatali esküjüket a miniszterek. Ezzel a parlament alakuló ülése és a kormány hivatalba lépése között mindössze négy nap telik el. Mindezzel újabb rekordot állít be a Tisza-kormány, ugyanis a minisztériumok rekordszáma után most rekord gyorsan lép hivatalba az új kormány.

A hétfői 13 bizottsági meghallgatás után kedden további hat bizottság ül össze, hogy meghallgassa a területhez tartozó miniszterjelöltet. A mai nap bemutatkozik Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterjelölt, Görög Márta az igazságügyi miniszteri poszt várományosa, Kármán András leendő pénzügyminiszter, Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt, valamint Lőrincz Viktória jövőbeli vidék- és településfejlesztési miniszter. De a tegnapi nap után újabb két bizottság előtt lesz jelenése Tarr Zoltánnak is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

