Csúsztatással próbálta meg cáfolni a Magyar Nemzet cikkét Magyar Péter, alaposan melléfogott

Csúsztatással próbálta meg cáfolni Magyar Péter a sajtótájékoztatóján a Magyar Nemzet cikkét. Lapunk megírta, hogy Tóth Krisztina írónő felhívta a figyelmet: ha a Tisza megvalósítja terveit, akkor a most felálló új kormánynak lesz a legtöbb minisztériuma. Az 1990-es rendszerváltás óta minimum nyolc, maximum tizennégy minisztérium volt, míg Magyar Péter már korábban is tizenhat minisztériumról beszélt. A Tisza Párt elnöke mai sajtótájékoztatóján nem csak ezt a tényt próbálta meg kikerülni, de üzent is lapunknak.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

– Láttam, hogy a propaganda nem fárad, és megkezdte a vergődést, hogy ez a valaha volt legtöbb miniszter. El kell hogy keserítsem őket, mert az Antall-kormányban is több miniszter volt és az első Orbán-kormányban is több miniszer volt. Úgyhogy javaslom a Magyar Nemzetnek, a Pravdának és a többieknek, hogy jobban nézzenek utána, mielőtt elkezdenek vádaskodni – jelentette ki Magyar Péter a sajtótájékoztatón.

A Tisza elnöke azonban olyasmit próbált cáfolni, amiről cikkünkben nem esett szó, lapunk ugyanis nem a miniszterekről, hanem a minisztériumokról írt.

Hogy Magyar Péter ilyen csúsztatással él, aligha véletlen, ezzel próbálhatja meg a pártelnök elhallgatni, hogy a Tisza Párt várhatóan nem fogja betartani korábbi ígéretét a takarékosabb államról.

Hány miniszter és minisztérium volt eddig?

Az Antall- és Boross-kormányoknak összesen tizenhárom minisztériuma volt 1990 és 1994 között, és összesen kilenc tárca nélküli miniszterük. Magyar Péter ezt az időszakot hozta fel cáfolatul. Abban nem tévedett, hogy az Antall-kormánynak minisztere ugyan több volt, mint amennyit ők terveznek, minisztériuma viszont jóval kevesebb.

Az 1994-től 1998-ig hivatalban lévő Horn-kormánynak tizenkét minisztériuma és két tárca nélküli minisztere volt, így nem csak minisztériumból, de miniszterből is jóval kevesebb volt, mint a Tisza Párt terveiben.

Magyar Péter példaként említette még az első Orbán-kormányt, amely 1998 és 2002 között vezette Magyarországot. Ez a kormány tizenhárom minisztériummal kezdte meg a munkáját, később alakult meg az ifjúsági és sporttárca, és négy tárca nélküli miniszterük is volt.