Csúsztatással próbálta meg cáfolni a Magyar Nemzet cikkét Magyar Péter, alaposan melléfogott

Magyar Péter mai tájékoztatóján kifogásolta lapunk cikkét, amely rámutatott, hogy a Tisza-kormányban rekordszámú minisztérium lesz a tervek szerint. Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy a rendszerváltás óta hány minisztériummal működtek az egyes kormányok.

2026. 04. 20. 20:30
Csúsztatással próbálta meg cáfolni Magyar Péter a sajtótájékoztatóján a Magyar Nemzet cikkét. Lapunk megírta, hogy Tóth Krisztina írónő felhívta a figyelmet: ha a Tisza megvalósítja terveit, akkor a most felálló új kormánynak lesz a legtöbb minisztériuma. Az 1990-es rendszerváltás óta minimum nyolc, maximum tizennégy minisztérium volt, míg Magyar Péter már korábban is tizenhat minisztériumról beszélt. A Tisza Párt elnöke mai sajtótájékoztatóján nem csak ezt a tényt próbálta meg kikerülni, de üzent is lapunknak.

Budapest, 2026. április 20. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök (b2) a párt frakciójának első üléséről tartott sajtótájékoztatón a Hungexpo Kongresszusi Központban 2026. április 20-án. Mellette Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés leendő elnöke (b), Bujdosó Andrea, a Tisza Párt leendő frakcióvezetője (b3) és Tóth Péter, a Tisza Párt kampányfőnöke (j). MTI/Hegedüs Róbert
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

– Láttam, hogy a propaganda nem fárad, és megkezdte a vergődést, hogy ez a valaha volt legtöbb miniszter. El kell hogy keserítsem őket, mert az Antall-kormányban is több miniszter volt és az első Orbán-kormányban is több miniszer volt. Úgyhogy javaslom a Magyar Nemzetnek, a Pravdának és a többieknek, hogy jobban nézzenek utána, mielőtt elkezdenek vádaskodni – jelentette ki Magyar Péter a sajtótájékoztatón.

A Tisza elnöke azonban olyasmit próbált cáfolni, amiről cikkünkben nem esett szó, lapunk ugyanis nem a miniszterekről, hanem a minisztériumokról írt.

Hogy Magyar Péter ilyen csúsztatással él, aligha véletlen, ezzel próbálhatja meg a pártelnök elhallgatni, hogy a Tisza Párt várhatóan nem fogja betartani korábbi ígéretét a takarékosabb államról.

 

Hány miniszter és minisztérium volt eddig?

Az Antall- és Boross-kormányoknak összesen tizenhárom minisztériuma volt 1990 és 1994 között, és összesen kilenc tárca nélküli miniszterük. Magyar Péter ezt az időszakot hozta fel cáfolatul. Abban nem tévedett, hogy az Antall-kormánynak minisztere ugyan több volt, mint amennyit ők terveznek, minisztériuma viszont jóval kevesebb.

Az 1994-től 1998-ig hivatalban lévő Horn-kormánynak tizenkét minisztériuma és két tárca nélküli minisztere volt, így nem csak minisztériumból, de miniszterből is jóval kevesebb volt, mint a Tisza Párt terveiben.

Magyar Péter példaként említette még az első Orbán-kormányt, amely 1998 és 2002 között vezette Magyarországot. Ez a kormány tizenhárom minisztériummal kezdte meg a munkáját, később alakult meg az ifjúsági és sporttárca, és négy tárca nélküli miniszterük is volt.

A Medgyessy- és első Gyurcsány-kormány tizenöt tárcával kezdte, végül tizennégy minisztériummal és két tárca nélküli miniszterrel töltötte ki a 2002 és 2006 közötti ciklust. A második Gyurcsány-kormány tizenegy minisztériummal kezdte meg 2006-ban a kormányzást, azonban 2010-re, a ciklus végére a Bajnai-kormánynak már tizenkét minisztériuma lett, előbbi alatt három, míg utóbbi alatt két tárca nélküli miniszer szolgált.

Miniszteriumok
 

A második Orbán-kormány rekordkevésnek számító nyolc minisztériummal és két tárca nélküli miniszterrel kormányzott 2010 és 2014 között. A harmadik Orbán-kormány 2014 és 2018 között már tíz minisztériummal és három tárca nélküli miniszterrel végezte a munkáját. A 2018 és 2022 közötti negyedik Orbán-kormány szintén tíz minisztériummal, valamint négy tárca nélküli miniszterrel vezette az országot.

Az ötödik Orbán-kormány minisztériumi rendszere többször változott a ciklus alatt, végül tizenhárom minisztériummal és egy tárca nélküli miniszterrel zárják a 2022-től 2026-ig tartó kormányzásukat.

Tehát a Magyar Nemzeten megjelent állításba még Magyar Péter sem tud belekötni, így már nem lehet véletlen, hogy a minisztériumok helyett miniszterekről próbált beszélni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu