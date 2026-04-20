Új rekordra készül a Tisza Párt, sosem volt még ennyi minisztérium Magyarországon

Rekordot készül felállítani a Tisza Párt a kormányalakítása után. A kérdés azonban az, hogy ez valóban a magyar embereket szolgálja-e, mint ahogy ezt ígérték. Erre keresi a választ Tóth Kriszta is a közösségi oldalán. Az írónő felidézte, hogy Magyar Péterék 16 minisztériumot akarnak létrehozni. Az 1990-es rendszerváltás óta minimum 8, maximum 14 minisztérium volt – hívta fel a figyelmet.

A még több minisztérium, államtitkár, vezető már a spórolás és az uram-bátyám rendszer felszámolásának jegyében történik?

– tette fel a kérdést.

Magyar Péter korábban bejelentette, hogy 16 minisztériumot terveznek létrehozni, ami új rekord. Emellett a Tisza Párt elnöke azt is elmondta, hogy a mai frakcióülésen döntenek a képviselőcsoport vezetéséről, az Országgyűlés elnökének személyéről, ezt követően pedig ismertetik a készülő kormány struktúráját és hét miniszter kilétét is.

Azóta kiderült, a frakció támogatta hogy a képviselőcsoport vezetője Bujdosó Andrea, jelenlegi fővárosi közgyűlési frakcióvezető lesz, míg a következő Országgyűlés elnöki posztját Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt alelnöke, leendő országgyűlési képviselője tölti majd be.

A frakcióülést követően, 14.30-kor sajtótájékoztatót tartanak, ahol hét miniszter nevét hozzák nyilvánosságra.

A bejelentések a külügyi, pénzügyi, gazdasági és energetikai, egészségügyi, honvédelmi, élő környezetért felelős, valamint az agrár- és élelmiszer-gazdasági tárcák vezetőit érintik.

A kormányalakítási tárgyalások a héten tovább folytatódnak, és a várakozások szerint újabb kormánytagok nevét is ismertetik a következő napokban.