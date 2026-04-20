Így dörgölőzött az Orbán-kormányokhoz Wáberer György

„Wáberer György már 2010 után szinte a kezdetétől együttműködött a kormánnyal” – írja a Tűzfalcsoport, amely felidézi, hogy a vállalkozó az elmúlt másfél évtizedben több kormányzati szerepet is vállalt.

A cikk emlékeztet: a Waberer’s International 2013-ban elsőként kötött stratégiai megállapodást a kormánnyal, ami különféle kedvezményeket és támogatásokat biztosított a logisztikai szektornak. A felsorolt intézkedések – például adókedvezmények, útdíjkönnyítések és képzési támogatások – jelentős megtakarítást hozhattak a vállalat számára.

Wáberer György 2015-től miniszterelnöki megbízottként is szerepet kapott, ahol a közúti fuvarozás fejlesztéséért felelt. A portál megjegyzi:

kritikusok szerint ez felvetette az összeférhetetlenség kérdését, mivel egyszerre volt iparági szereplő és döntés-előkészítő pozícióban.

A Tűzfalcsoport kitér arra is, hogy Wáberer később kormánybiztosként a Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelt, valamint több gazdasági és intézményi szerepet is betöltött, 2023-tól pedig a MÁV igazgatóságának tagja lett.