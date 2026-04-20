Hihetetlen jelenet: már ünnepelt a maratonfutó, a cél előtt mégis megelőzték + videó

Hajszálon múlt a győzelem egy delaware-i maratonon: az élen haladó futó már ünnepelt a célegyenesben, amikor riválisa az utolsó pillanatban elsuhant mellette – írja a New York Post.

A Delaware Marathon Running Festival vasárnapi versenyén készült felvétel gyorsan elterjedt az interneten.

Az addig vezető futó felemelt karokkal közelítette meg a célt, miközben mögötte egy másik versenyző hatalmas hajrába kezdett, és rohamosan csökkentette a hátrányát.

A végjáték drámai volt: a második helyen futó versenyző az utolsó métereken utolérte és megelőzte ellenfelét, aki így néhány másodperccel lemaradt a győzelemről.

Így az Egyesült Államokbeli versenyt a 24 éves, pennsylvaniai Joshua Jackson nyerte 2:43:11-es idővel, mindössze két másodperccel megelőzve a cél előtt még ünneplő Carson Mellót.

