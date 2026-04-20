Kiderült, hány minisztérium lesz a kormányában és a mai napon több miniszter nevére is fény derül

A Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke bejelentette: a mai frakcióülésen döntenek a képviselőcsoport vezetéséről, az Országgyűlés elnökének személyéről, ezt követően pedig ismertetik a készülő kormány struktúráját és több miniszter kilétét is.

Gábor Márton
2026. 04. 20. 10:50
A Tisza Párt frakcióülésén több fontos személyi és szervezeti kérdésben is döntés születik a mai napon. Magyar Péter friss bejelentése alapján hivatalosan megerősítik, hogy a képviselőcsoport vezetője Bujdosó Andrea, jelenlegi fővárosi közgyűlési frakcióvezető lesz. Emellett a frakció szavaz a javaslatról, amely szerint a következő Országgyűlés elnöki posztját Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt alelnöke, leendő országgyűlési képviselője töltené be.

Az ülésen ismertetik a készülő Tisza-kormány struktúráját, valamint a már kiválasztott miniszterek névsorának egy részét is. A jelenlegi elképzelések szerint a miniszterelnök mellett 16 minisztérium működne az új kormányzati felépítésben.

A frakcióülést követően, 14.30-kor sajtótájékoztatót tartanak, ahol hét miniszter nevét hozzák nyilvánosságra. 

A bejelentések a külügyi, pénzügyi, gazdasági és energetikai, egészségügyi, honvédelmi, élő környezetért felelős, valamint az agrár- és élelmiszer-gazdasági tárcák vezetőit érintik.

A kormányalakítási tárgyalások a héten tovább folytatódnak, és a várakozások szerint újabb kormánytagok nevét is ismertetik a következő napokban.

A miniszterek jó részéről ugyanakkor már sok információ kering a médiában. A pénzügyi tárcát például korábbi értesülések szerint Kármán András, a második Orbán-kormány államtitkára, az egészségügyi minisztériumot Hegedűs Zsolt, a honvédelmit pedig Ruszin-Szendi Romulusz korábbi parancsnok kaphatja meg, a külügyminiszter minden várakozás szerint Orbán Anita lesz. Azt is biztosra vehetjük, hogy Kapitány István is miniszter lesz, valószínűleg a gazdasági és energetikai tárcát fogja vezetni. Az agrártárca élén vigaszágon bekerülhet a politikába akár Bóna Szabolcs is, aki nem tudott nyerni egyéniben Csornán, de igencsak megszorongatta a fideszes Gyopáros Alpárt. 

Magyar Péter korábban már azt is elárulta, hogy Bódis Kriszta is miniszter lesz, az újraalakuló szociális tárcát viheti majd. A további miniszterekről későbbre ígért bejelentést a leendő miniszterelnök. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu