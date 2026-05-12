Hatalmas lett a külföldi érdeklődés a magyar ingatlanok iránt

A bankok többsége már nem kér munkaszerződést, bár egyedi esetekben további iratok – például bérpapír vagy társadalombiztosítási jogviszonyt igazoló dokumentum – is szükségesek lehetnek. Utóbbi különösen támogatott hitelek esetén releváns, ahol a külföldi tb-jogviszony igazolását minden esetben hivatalos magyar fordítással kell benyújtani. Ezeknél az igazolásoknál az időzítés is kritikus, mivel a dokumentum a hitelkérelem benyújtásakor nem lehet 30 napnál régebbi.

A hitelbírálat részeként a bankok a külföldi munkáltató hitelességét is ellenőrizhetik, bizonyos esetekben akár közvetlen megkereséssel is, ami tovább növelheti az ügyintézési időt.

„Különösen fontos, hogy a Magyarországon külföldi jövedelemből ingatlanvásárlást tervezők már az ingatlankeresés megfelelő szakaszában elkezdjék a szükséges dokumentumok beszerzését és előkészítését. A fordítási és igazolási folyamatok ugyanis jelentősen meghosszabbíthatják a hitelügyintézést, ami egy gyorsan változó ingatlanpiacon akár egy kiszemelt ingatlan elvesztését is eredményezheti” – hangsúlyozta Garam Dániel, a money.hu hitelszakértője.