lőrincz viktóriaönkormányzati intézményrendszerfeladatvidék

Lőrincz Viktória elmondta, mi lesz a magyar falvak és Budapest sorsa

Sorsdöntő időszak elé néz a hazai vidék és az összes önkormányzat. Lőrincz Viktória miniszterjelölt keddi parlamenti meghallgatáson kiderült, hogy a jövőben teljesen más irányt vesz a hazai településfejlesztés. A döntéshozók határozott lépésekkel akarják megállítani a vidék elnéptelenedését, és a források elosztását is alapjaiban szervezik újra.

Schweickhardt Gyula
2026. 05. 12. 9:12
Hatalmas összegekről dönthetnek a helyi közösségek

A települések vezetőinek vissza kell kapniuk a kiszámítható működésbe vetett bizalmukat. Magyarországon ma 3155 önkormányzat működik. Ebből több mint kétezer település lakossága nem éri el a kétezer főt. Az aprófalvas térségekben hatalmas kárt okoz az elvándorlás és az intézményi leépülés. Erre a problémára a Szent István Vidékfejlesztési Program hozhat megnyugtató megoldást. A tervek szerint tíz település alkotna egy fejlesztési közösséget. Ezek a csoportok évente akár egymilliárd forintos forrást is felhasználhatnak. A pénzek sorsáról nem egy budapesti irodában, hanem helyben döntenek majd a közösségek bevonásával. Egy balatoni, egy határ menti vagy egy agglomerációs falu problémái teljesen eltérnek egymástól, így a helyiek tudják a legjobban, ténylegesen mire van szükségük.

Érkezik az Okos falu program

A jövőben kiemelt szerepet kap az úgynevezett okos falu koncepció a hazai fejlesztésekben. Ez egyáltalán nem valami távoli technológiai divat. Sokkal inkább azt jelenti, hogy egy vidéki közösség képes megszervezni a saját jövőjét. A program a digitális szolgáltatások, a helyi energiaközösségek és a közösségi közlekedés okos fejlesztését takarja. A miniszterjelölt a fenntartható vidéki turizmus és a klímaalkalmazkodás fontosságát is hangsúlyozta a beszédében. A vízmegtartás és a tájhasználat átalakítása a következő évtizedek legfontosabb vidékpolitikai feladata lesz. Az új minisztérium mindezek megvalósításához egy teljesen átlátható, teljesítményalapú rendszert épít fel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

