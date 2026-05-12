Történelmi beismerés: energiaszuverenitás nélkül nem megy

Fordulat több országban is

Hárfás Zsolt rámutatott, az Európai Unióban ma már egyre több ország fordul ismét az atomenergia irányába. Franciaország például új blokkokat tervez, Belgiumban is jelentős fordulat történt az atomenergia megítélésében: nem állítják le az atomerőművi egységeket, sőt a korábban leállított blokkok leszerelését is felfüggesztik. Hollandia új nukleáris kapacitásokban gondolkodik, Lengyelország pedig teljes körű nukleáris programot indított.

Különösen fontos Hoekstra azon megállapítása is, hogy az energiaigény a következő években várhatóan tovább nő, részben a mesterséges intelligencia és az adatközpontok robbanásszerű fejlődése miatt – emelte ki a szakértő. Ugyanis úgy véli, azok az országok lesznek versenyelőnyben, amelyek képesek nagy mennyiségű stabil, olcsó és karbonmentes villamos energiát biztosítani. Az atomenergia ebből a szempontból nem a múlt technológiája, hanem a jövő egyik legfontosabb energetikai pillére. Hazánk tehát pont a jó időben hozta meg a döntést a Paks II Atomerőmű megépítéséről. Ami korábban sokak szerint vitatható irány volt, az mára egyre inkább európai fő csapássá válik.