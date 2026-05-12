Magyar Péter kormányszóvivője az RTL riportereként még a Tisza kampányát erősítette + videó

A választás éjszakáján Szondi Vanda, az RTL Híradójának riportere tegeződve kérdezte Radnai Márkot, a Tisza Párt alelnökét. Ezzel sokak szerint végképp nyilvánvalóvá vált, hová húz. Szondit korábban is a Tisza egyik legaktívabb médiatámogatójaként emlegették, hétfőn pedig Magyar Péter kormányszóvivőnek nevezte ki.

Magyar Nemzet
2026. 05. 12. 8:24
Az RTL-es riporter külön videót készített Hatvanpusztáról is. – Száz vécé és könyvtárszobai rejtekajtó Hatvanpusztán? Na és lesz-e 200 fős színház a gazdaságban? – tette fel a kérdést a HVG nyomán, majd hosszasan sorolta, milyen helyiségekről írt az idézett cikk.

@szondi.vanda 100 wc és könyvtárszobai rejtekajtó Hatvanpusztán? Na és lesz-e 200 fős színház a gazdaságban? #politika #hatvanpuszta #orbán #szondivanda #tik_tok ♬ eredeti hang - Szondi Vanda

A Szőlő utcai ügy sem kerülte el Magyar Péter új szóvivőjének figyelmét. Több híradós és TikTok-videó is készült a témában, egyik anyagában pedig arra utalt, hogy szerinte fideszes kormánytagokat is felelősség terhelhet.

@szondi.vanda Egy levél szerint már 2013-ban megírták a kormánynak, mit csinl a Szőlő utcai intézet vezetője kiskorú lányokkal. De nem törtét semmi. #gyermekvédelem #politika #szondivanda #tik_tok #foruyou ♬ eredeti hang - Szondi Vanda

Szondi Vanda nemcsak a politikai videókban, hanem a PR-interjúkban is aktív volt. Januárban például olyan kérdésekkel kereste meg Orbán Anitát, mint hogy miért váltott a Vodafone-tól a közigazgatásba, külügyminiszterként hova vezetne az első útja, illetve miben lenne más, mint a regnáló külügyminiszter.

@szondi.vanda Szijjártó Pétertől miben különbözne leginkább Orbán Anita ha ő lenne a külügyminiszter? Íme a válasza. #orbánanita #politika #tisza #szondivanda #tik_tok ♬ eredeti hang - Szondi Vanda

Szondi Vanda a választás éjszakáján, a Tisza Párt eredményváróján úgy fordult Radnai Márk felé: „te mit érzel?” A közvetlen tegeződéssel sokak szerint már leplezni sem próbálta elfogultságát.

@szondi.vanda Felelősséget érez, hogy jól kell csinálni, mert a magyarok nem bírják ki még egyszer, hogy valaki átveri őket!- ezt Radnai Márk mondta az RTL Híradónak miután kiderült, hogy a Tisza kétharmaddal győzött. #tisza #választás #hungary #szondivanda #tik_tok @Radnai Mark ♬ eredeti hang - Szondi Vanda

Az Ellenpont összegzése szerint Szondi Vanda a kampányidőszakban nem egyszer olyan anyagokkal jelentkezett, amelyek látványosan egybeestek a Tisza Párt aktuális üzeneteivel. Híradós riportok, TikTok-videók, politikai interjúk és erősen egyoldalú témaválasztások követték egymást, miközben a riporter egyre kevésbé próbálta leplezni politikai szimpátiáját. Az ilyen szerepvállalás után talán nem véletlen, hogy Szondi munkássága végül kormányzati kinevezésben csúcsosodott ki – állapítja meg a lap.

Borítókép: Szondi Vanda (Forrás: TikTok)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

