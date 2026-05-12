Magyar Péter kormányszóvivője az RTL riportereként még a Tisza kampányát erősítette + videó

Az RTL-es riporter külön videót készített Hatvanpusztáról is. – Száz vécé és könyvtárszobai rejtekajtó Hatvanpusztán? Na és lesz-e 200 fős színház a gazdaságban? – tette fel a kérdést a HVG nyomán, majd hosszasan sorolta, milyen helyiségekről írt az idézett cikk.

A Szőlő utcai ügy sem kerülte el Magyar Péter új szóvivőjének figyelmét. Több híradós és TikTok-videó is készült a témában, egyik anyagában pedig arra utalt, hogy szerinte fideszes kormánytagokat is felelősség terhelhet.

Szondi Vanda nemcsak a politikai videókban, hanem a PR-interjúkban is aktív volt. Januárban például olyan kérdésekkel kereste meg Orbán Anitát, mint hogy miért váltott a Vodafone-tól a közigazgatásba, külügyminiszterként hova vezetne az első útja, illetve miben lenne más, mint a regnáló külügyminiszter.

Szondi Vanda a választás éjszakáján, a Tisza Párt eredményváróján úgy fordult Radnai Márk felé: „te mit érzel?” A közvetlen tegeződéssel sokak szerint már leplezni sem próbálta elfogultságát.

Az Ellenpont összegzése szerint Szondi Vanda a kampányidőszakban nem egyszer olyan anyagokkal jelentkezett, amelyek látványosan egybeestek a Tisza Párt aktuális üzeneteivel. Híradós riportok, TikTok-videók, politikai interjúk és erősen egyoldalú témaválasztások követték egymást, miközben a riporter egyre kevésbé próbálta leplezni politikai szimpátiáját. Az ilyen szerepvállalás után talán nem véletlen, hogy Szondi munkássága végül kormányzati kinevezésben csúcsosodott ki – állapítja meg a lap.

