Mi lesz Messivel? A legutóbbi vb-döntő két hőse a bő argentin keretből is kimaradt

Bő, 55 fős keretet hirdetett a labdarúgó-világbajnokságra címvédőként készülő argentin válogatott szövetségi kapitánya, Lionel Scaloni. A névsorban szerepel Lionel Messi is, aki a hatodik vb-jén szerepelhet. A négy évvel ezelőtt győztes csapat magja továbbra is együtt, ugyanakkor a négy évvel ezelőtti döntő hősei közül Ángel di María és Paulo Dybala nincs az 55-ös listán. A végleges, maximum 26 fős vb-kereteket június 1-jéig kell leadniuk a résztvevőknek, s a korábbi bizonytalanság után most már Argentínában is aligha kételkednek, hogy Messi nevét az a lista is tartalmazza majd.

Magyar Nemzet
2026. 05. 12. 8:41
Paulo Dybala (a keresztlécen) Katarban kivette a részét a vb-aranyból, Lionel Messi (a trófeával) társai között a 2026-os tornán nem lesz ott Fotó: NorthFoto/firo Sportphoto/Sebastian EL-SAQQA
Az lehet Messi 200. fellépése a válogatottban, bár akár a vb előtt is elérheti a mérföldkövet. A nyolcszoros Aranylabda-győztes jelenleg 198-szoros válogatott, Argentína pedig az Egyesült Államokban a vb-ről egyaránt lemaradt Honduras és Izland ellen is vív egy-egy felkészülési mérkőzést a rajt előtt.

Argentína vitán felül a világbajnokság legnagyobb esélyesei közé tartozik, Olaszország (1938) és Brazília (1962) után harmadik válogatottként védené meg vb-címét.

A vb-siker óta az argentinok újabb Copa América-győzelmet és tükörsimán megvívott selejtezősorozatot tudnak felmutatni.

Érdekességek az bő argentin vb-keretből

  • Az előző vb egyik felfedezettje, az immár a Liverpoolban játszó Alexis Mac Allister mellett bátyja, az Unionnal belga bajnok Kevin Mac Allister is tagja az 55 fős keretnek
  • Messi a legidősebb játékos, ő a csoportkör alatt, június 24-én lesz 39 éves, a legfiatalabb a Real Madrid 18 éves futballistája, Franco Mastantuono
  • Scaloni elviheti a vb-re a Vinícius sértegetésével híressé/hírhedtté vált Benfica-játékost, Gianluca Prestiannit

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
