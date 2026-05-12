Mi lesz Messivel? A legutóbbi vb-döntő két hőse a bő argentin keretből is kimaradt

Az lehet Messi 200. fellépése a válogatottban, bár akár a vb előtt is elérheti a mérföldkövet. A nyolcszoros Aranylabda-győztes jelenleg 198-szoros válogatott, Argentína pedig az Egyesült Államokban a vb-ről egyaránt lemaradt Honduras és Izland ellen is vív egy-egy felkészülési mérkőzést a rajt előtt.

Argentína vitán felül a világbajnokság legnagyobb esélyesei közé tartozik, Olaszország (1938) és Brazília (1962) után harmadik válogatottként védené meg vb-címét.

A vb-siker óta az argentinok újabb Copa América-győzelmet és tükörsimán megvívott selejtezősorozatot tudnak felmutatni.