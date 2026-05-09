Messi üzent a futball-vb előtt, beleszólna Brazília keretének kialakításába

Esküt tettek a képviselők, megalakult az új Országgyűlés + videó

Alig több mint egy hónap múlva kezdődik a 2026-os futball-világbajnokság. A címvédő Argentína sztárja, a 39. születésnapját a torna alatt ünneplő Lionel Messi a kérdőjelek ellenére minden bizonnyal majd a hatodik vb-jén is játszik. Messi szerint a legjobb futballistáknak ott kell lenniük a világbajnokságon, ezért Neymar nevét tartalmaznia kellene Brazília keretének. Erről majd Carlo Ancelotti dönt.

Magyar Nemzet
2026. 05. 09. 11:47
Lionel Messi a 2026-os futball-vb alatt is játszhat Miamiban, ha Argentína megnyeri a csoportját Fotó: NurPhoto via AFP/Reginald Mathalone
Az aggódó argentinok is megnyugodhatnak, ha Messi a legjobb játékosokat akarja a futball-vb-n tudni, ő maga biztosan nem hagyja ki azt.

Argentína a világbajnokság csoportkörében Ausztria, Algéria és a vb-újonc Jordánia ellen játszik, s ha a papírformának megfelelően megnyeri a négyest, akkor a kieséses szakaszt Miamiban kezdi, ahol Messi klubszinten játszik.

Neymar játszik a vb-n? Ancelotti dönt

Neymar jelenleg a Santos futballistája, s a brazil klubnál nemrég komoly balhéba keveredett Robinho fiával, Neymar kénytelen volt bocsánatot kérni az eset miatt.

Ez aligha mellette szóló érv lesz majd, amikor a brazil szövetségi kapitány, Carlo Ancelotti dönt. A rutinos olasz szakember azt világossá tette: a neve miatt nem fogja elvinni a vb-re Neymart, az elmúlt években rengeteg sérüléssel sújtott támadónak a pályán kell bizonyítania, hogy segíteni tud a brazil válogatotton, amely a világbajnok csoportkörben Skócia, Marokkó és Haiti ellen lép pályára.

A történelem Neymar oldalán áll: hasonló helyzetben a brazil közvélemény nyomása ellenére a közelmúltban kimaradt az aktuális vb-keretből Romário (2002), Ronaldinho (2010) vagy éppen Kaká (2014) is.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
