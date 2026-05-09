Messi üzent a futball-vb előtt, beleszólna Brazília keretének kialakításába

Az aggódó argentinok is megnyugodhatnak, ha Messi a legjobb játékosokat akarja a futball-vb-n tudni, ő maga biztosan nem hagyja ki azt.

Argentína a világbajnokság csoportkörében Ausztria, Algéria és a vb-újonc Jordánia ellen játszik, s ha a papírformának megfelelően megnyeri a négyest, akkor a kieséses szakaszt Miamiban kezdi, ahol Messi klubszinten játszik.

Neymar játszik a vb-n? Ancelotti dönt

Neymar jelenleg a Santos futballistája, s a brazil klubnál nemrég komoly balhéba keveredett Robinho fiával, Neymar kénytelen volt bocsánatot kérni az eset miatt.