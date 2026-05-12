LeBron James még sosem kapott ilyen pofont, ki is nevették az NBA-legendát

A két hátrányban lévő csapat közül csak az egyik tudott nyerni az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) kedd hajnali játéknapján. A legnagyobb szenzációt a Los Angeles Lakers okozta a Nyugati Főcsoportban, mivel a LeBron James vezette kaliforniaiak óriási küzdelemben kaptak ki hazai pályán 115-110-re a bajnoki címvédő Oklahoma City Thundertől, így 4-0-s összesítéssel búcsúztak az idei rájátszástól. Jamest pályafutása során még soha nem söpörték ki a főcsoportdöntő előtt. A Keleti Főcsoportban a Cleveland Cavaliers Donovan Mitchell vezetésével 112-103- nyerni tudott a Detroit Pistons ellen, a párharc állása így 2-2 lett.

2026. 05. 12. 8:28
LeBron James és Alex Caruso nagy csatát vívott a negyedik meccsen Fotó: LUKE HALES Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Egyenlített a Cleveland

Donovan Mitchell beállította az NBA rájátszásának egyik rekordját azzal, hogy a Cleveland Cavaliers hátvédje a második félidőben 39 pontot szerzett, csapata pedig 112-103-ra legyőzte a Detroit Pistonst kedd hajnalban, és ezzel egyenlített, 2-2 az állás. Mitchell Eric „Sleepy” Floyd rekordját egy 27 másodperccel a vége előtt dobott büntetővel érte utol. A Cavs sztárjának volt esélye megdönteni a csúcsot – amelyet Floyd 1987-ben a Golden State Warriors játékosaként a Los Angeles Lakers ellen állított fel –, ám a második büntetője kimaradt.

A Cleveland egyébként sorozatban 24 pontot dobott, miközben egyetlen kosarat sem kapott, a pontzuhatag az első félidő utolsó 12 másodpercétől a harmadik negyed első hat percéig tartott. 

A 24-0-s futás a leghosszabb volt a rájátszások történetében azóta, hogy a Minnesota Timberwolves a Denver elleni Nyugati Főcsoport-elődöntő hatodik meccsén szintén sorozatban 24 pontot szerzett még 2024-ben. 

A Cleveland számára ez volt a leghosszabb ilyen széria a rájátszásban azóta, hogy az 1997/1998-as szezontól részletes statisztikákat vezetnek.

Mitchell végül 43 ponttal zárt. James Harden pedig megszerezte 40. playoff-dupla dupláját 24 ponttal és 11 gólpasszal. Evan Mobley 17 ponttal, öt blokkal és három labdaszerzéssel járult hozzá a sikerhez, így a Cleveland hazai pályán továbbra is veretlen maradt a rájátszásban, immár hat mérkőzés után. A Detroitnál Caris LeVert szezoncsúcsot jelentő 24 pontot dobott. Cade Cunningham pedig 19 pontig jutott – ez volt az első alkalom, hogy ebben a rájátszásban 11 meccs után nem érte el a 20 pontot –, Tobias Harris pedig 16 pontot tett hozzá. Az ötödik mérkőzést csütörtök hajnalban rendezik Detroitban.

NBA, rájátszás, eredmények

Los Angeles Lakers–Oklahoma City Thunder 115-110
A párharc állása: 4-0-val továbbjutott az Oklahoma

Cleveland Cavaliers–Detroit Pistons 112-103
A párharc állása: 2-2

 

