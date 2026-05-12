LeBron James még sosem kapott ilyen pofont, ki is nevették az NBA-legendát

Egyenlített a Cleveland

Donovan Mitchell beállította az NBA rájátszásának egyik rekordját azzal, hogy a Cleveland Cavaliers hátvédje a második félidőben 39 pontot szerzett, csapata pedig 112-103-ra legyőzte a Detroit Pistonst kedd hajnalban, és ezzel egyenlített, 2-2 az állás. Mitchell Eric „Sleepy” Floyd rekordját egy 27 másodperccel a vége előtt dobott büntetővel érte utol. A Cavs sztárjának volt esélye megdönteni a csúcsot – amelyet Floyd 1987-ben a Golden State Warriors játékosaként a Los Angeles Lakers ellen állított fel –, ám a második büntetője kimaradt.

A Cleveland egyébként sorozatban 24 pontot dobott, miközben egyetlen kosarat sem kapott, a pontzuhatag az első félidő utolsó 12 másodpercétől a harmadik negyed első hat percéig tartott.

A 24-0-s futás a leghosszabb volt a rájátszások történetében azóta, hogy a Minnesota Timberwolves a Denver elleni Nyugati Főcsoport-elődöntő hatodik meccsén szintén sorozatban 24 pontot szerzett még 2024-ben.

A Cleveland számára ez volt a leghosszabb ilyen széria a rájátszásban azóta, hogy az 1997/1998-as szezontól részletes statisztikákat vezetnek.