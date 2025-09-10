Rendkívüli

Ursula von der Leyen: Európa harcban áll

sajtószabadságRuszin-Szendi RomuluszEurópai UnióTiszaMagyar Péter

Brüsszel makacsul hallgat

Nem volt hajlandó válaszolni a brüsszeli vezetés a Tisza Párt tagjai és támogatói részéről a konzervatív újságírókat ért atrocitásokat érintő kérdéseinkre. A sajtószabadságot máskor olyannyira féltő Ursula von der Leyent a jelek szerint egyáltalán nem zavarja, ha Magyar Péter és emberei kocsiajtót csuknak rá egy riporter kezére vagy akasztással fenyegetik a közmédia stábját.

Munkatársunktól
2025. 09. 10. 11:43
Manfred Weber (B) és Magyar Péter (Fotó: AFP)
Kiemelt prioritásként kezeli az Európai Bizottság a médiapluralizmus és a sajtószabadság védelmét, valamint a független média és újságírók támogatását. Legalábbis akkor, ha a baloldali médiát kell védeni.

A brüsszeli politikusokat nem zavarja, ha a Tisza tagjai sértik meg a sajtószabadságot
E-mailben kérdeztük a Tisza Párt és támogatói részéről a konzervatív médiumok újságíróit ért fenyegetésekről Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, Manfred Webert, a Tisza Pártot is magában foglaló Európai Néppárt (EPP) vezetőjét és magát az Európai Bizottságot, azonban kiábrándító módon 

egyetlen választ sem kaptunk.

Mint arról beszámoltunk, a hétvége folyamán Kötcsén a Tisza tagjai és támogatói minősíthetetlen módon viselkedtek a média képviselőivel. A közmédia díjnyertes riporterét és kollégáit akasztással fenyegették (a közmédia feljelentést is tett az ügyben), a Hír TV riporterének az arcába üvöltöttek, a Mandiner újságíróját pedig Ruszin-Szendi Romulusz kezdte el lökdösni.

A tiszások nem először mentek szembe a sajtószabadsággal

Ez ráadásul messze nem az első hasonló megnyilvánulás volt a Tisza részéről. Korábban a sajtószabadság nevében kitiltotta a Magyar Nemzet és a Hír TV munkatársait a Közösségi párbeszéd tábor című rendezvényükről. Magyar Péter azt is kilátásba helyezte, hogy egyes sajtóorgánumok működési engedélyét felfüggeszti, amennyiben kormányra kerül.

A Tisza vezetője a fizikai atrocitástól sem riadt vissza, tavaly novemberben a Mandiner riporterének kezére csukta a kocsija ajtaját.

Borítókép: Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

