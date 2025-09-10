Brüsszel makacsul hallgat

Kiemelt prioritásként kezeli az Európai Bizottság a médiapluralizmus és a sajtószabadság védelmét, valamint a független média és újságírók támogatását. Legalábbis akkor, ha a baloldali médiát kell védeni.

A brüsszeli politikusokat nem zavarja, ha a Tisza tagjai sértik meg a sajtószabadságot (Fotó: AFP)

E-mailben kérdeztük a Tisza Párt és támogatói részéről a konzervatív médiumok újságíróit ért fenyegetésekről Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, Manfred Webert, a Tisza Pártot is magában foglaló Európai Néppárt (EPP) vezetőjét és magát az Európai Bizottságot, azonban kiábrándító módon

egyetlen választ sem kaptunk.

Mint arról beszámoltunk, a hétvége folyamán Kötcsén a Tisza tagjai és támogatói minősíthetetlen módon viselkedtek a média képviselőivel. A közmédia díjnyertes riporterét és kollégáit akasztással fenyegették (a közmédia feljelentést is tett az ügyben), a Hír TV riporterének az arcába üvöltöttek, a Mandiner újságíróját pedig Ruszin-Szendi Romulusz kezdte el lökdösni.

A tiszások nem először mentek szembe a sajtószabadsággal

Ez ráadásul messze nem az első hasonló megnyilvánulás volt a Tisza részéről. Korábban a sajtószabadság nevében kitiltotta a Magyar Nemzet és a Hír TV munkatársait a Közösségi párbeszéd tábor című rendezvényükről. Magyar Péter azt is kilátásba helyezte, hogy egyes sajtóorgánumok működési engedélyét felfüggeszti, amennyiben kormányra kerül.

A Tisza vezetője a fizikai atrocitástól sem riadt vissza, tavaly novemberben a Mandiner riporterének kezére csukta a kocsija ajtaját.

Borítókép: Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: AFP)