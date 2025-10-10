Haveri civilek szerelemprojektjeire megy el a fővárosiak pénze

Majdnem lehúzta a rolót Repair Cafe nevet viselő közösségi szerelőműhely. Két év sem telt el, s a Para-fitt Sportegyesület máris negatív pénzügyi spirálba került, miközben a főváros a közösségi költségvetésből biztosított 48,6 millió forint támogatást a szerelőműhely számára. Közösségi oldalán az egyesület azt írja: likviditási gondokkal küzdenek, nem tudják fedezni a költségeiket. A kiadásuk saját elmondásuk szerint havi egy millió forintra tehető, ami a 23 hónapos működés alatt 23 millió forintot tett ki. A közösségi szerelde, azaz a Repair Cafe oldalán a műhely vezetője azt írta: a főváros nem utalta el nekik a őket megillető éves támogatást, ezért fizetésképtelenné váltak, a főváros pedig csak hitegette őket, a támogatás pedig nem érkezett meg. Ezért döntöttek a bezárás mellett, ám három nap múlva hirtelen megjelent a második év támogatása a számlájukon. A Magyar Nemzet kérdésére a főváros azt mondta: az első évi részelszámolás elfogadása adminisztratív hiba miatt elhúzódott, emiatt a második év támogatási részösszegét2025. október 7-én utalták. További kérdéseinkre részletezték, hogy a támogatást négy részletben utalják.

– A Para-fitt Sportegyesület a megnyitás előtt a műhely kialakítására és berendezésére 5 507 500 forint támogatást kapott, ezt követően pedig 3 éven keresztül évi 14 396388 forint összegű támogatást nyert el, összesen tehát négy részletben kapják meg a támogatást – foglalta össze a Főpolgármesteri Hivatal. A közösségi szerelde így még egy támogatási összegre jogosult, azonban ezt követően kérdéses, hogy miből fog működni a közösségi költségvetés projektje.

Aprópénzért bérlik a helyiséget



A Teleki téri helyiséget áron alul biztosította a VIII. kerületi önkormányzat a Repair Cafénak, azaz a Para-fitt Sportegyesületnek. Mindössze 24 393 forint plusz áfa havi bérleti díjért bérelhettek Külső-Józsefvárosban egy hatalmas helyiséget, amit pályázaton nyertek el a józsefvárosi önkormányzattól. A baloldali vezetésű helyhatóság újrahasznosító műhely, közösségi oktató- és alkotótér tevékenység céljára kötött szerződést a sportegyesülettel. A Repair Café önmagát találkozási helyként, illetve holland mintára létrejött közösségi térként határozta meg, sőt tavaly elnyerte a „legjobb helyi kezdeményezés” civil díjat is.