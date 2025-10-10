Rendkívüli

Orbán Viktor: A magyarok békében akarnak élni a szomszédaikkal

Haveri civilek szerelemprojektjeire megy el a fővárosiak pénze

Két év után likviditási problémákkal küzd a fővárosi közösségi költségvetés egyik győztes projektje, a Repair Cafe, amire a főváros 48,6 millió forint támogatást biztosít a budapesti adófizetők pénzéből. Ez a projekt az ötletbörze történetében az egyik legvitatottabb eset, ugyanis az ötletadó megegyezik a megvalósító civil egyesület vezetőjével. Ugyan a Repair Café „csináld magad” szerelőműhelyként működik, de számos, érzékenyítéssel átitatott eseménynek is helyt ad, például a műhely kirakatában, ajtaján az LMBTQ-lobbit népszerűsítette. Nem ez az egyetlen olyan projekt, amikor Karácsony Gergely főpolgármester baráti civiljei a főváros pénzét égetik, miközben a fővárosi zöldterületek, parkok siralmas képet festenek.

Nagy Orsolya
2025. 10. 10. 6:53
Majdnem lehúzta a rolót Repair Cafe nevet viselő közösségi szerelőműhely. Két év sem telt el, s a Para-fitt Sportegyesület máris negatív pénzügyi spirálba került, miközben a főváros a közösségi költségvetésből biztosított 48,6 millió forint támogatást a szerelőműhely számára. Közösségi oldalán az egyesület azt írja: likviditási gondokkal küzdenek, nem tudják fedezni a költségeiket. A kiadásuk saját elmondásuk szerint havi egy millió forintra tehető, ami a 23 hónapos működés alatt 23 millió forintot tett ki. A közösségi szerelde, azaz a Repair Cafe oldalán a műhely vezetője azt írta: a főváros nem utalta el nekik a őket megillető éves támogatást, ezért fizetésképtelenné váltak, a főváros pedig csak hitegette őket, a támogatás pedig nem érkezett meg. Ezért döntöttek a bezárás mellett, ám három nap múlva hirtelen megjelent a második év támogatása a számlájukon. A Magyar Nemzet kérdésére a főváros azt mondta: az első évi részelszámolás elfogadása adminisztratív hiba miatt elhúzódott, emiatt a második év támogatási részösszegét2025. október 7-én utalták.  További kérdéseinkre részletezték, hogy a támogatást négy részletben utalják. 

– A Para-fitt Sportegyesület a megnyitás előtt a műhely kialakítására és berendezésére 5 507 500 forint támogatást kapott, ezt követően pedig 3 éven keresztül évi 14 396388 forint összegű támogatást nyert el, összesen tehát négy részletben kapják meg a támogatást – foglalta össze a Főpolgármesteri Hivatal. A közösségi szerelde így még egy támogatási összegre jogosult, azonban ezt követően kérdéses, hogy miből fog működni a közösségi költségvetés projektje. 

 

Aprópénzért bérlik a helyiséget 
 

A Teleki téri helyiséget áron alul biztosította a VIII. kerületi önkormányzat a Repair Cafénak, azaz a Para-fitt Sportegyesületnek. Mindössze 24 393 forint plusz áfa havi bérleti díjért bérelhettek Külső-Józsefvárosban egy hatalmas helyiséget, amit pályázaton nyertek el a józsefvárosi önkormányzattól. A baloldali vezetésű helyhatóság újrahasznosító műhely, közösségi oktató- és alkotótér tevékenység céljára kötött szerződést a sportegyesülettel. A Repair Café önmagát találkozási helyként, illetve holland mintára létrejött közösségi térként határozta meg, sőt tavaly elnyerte a „legjobb helyi kezdeményezés” civil díjat is. 

Az ötvenmillió forintos projekt ezer sebből vérzett: az ötletgazda és a civil egyesület alapítója ugyanaz a személy, illetve ugyanaz a civil kör. A fővárosi közösségi költségvetés első évében az ötletek megvalósítása még a Városháza hivatalának feladata volt, az ötletgazdát a megvalósításból kizárták. Ám ez a szabály gondokat okozott Karácsony Gergely főpolgármester baráti civiljei körében, ugyanis hiába nyert forrást az Utcából Lakásba Egyesület, az ötletbörze szabályai szerint nem valósíthatta meg a hajléktalanok lakásba való költöztetését.

Ezért a főváros lazított a szabályokon, így most már a baráti civilek is meríthetnek a közösségi költségvetésből. Így kapott forrást az ötletei megvalósítására a Város és Folyó Egyesület is. 

 

Szerelemprojektet finanszíroznak a fővárosi adófizetők 

Az új szabálymódosítás miatt történhetett meg az a furcsa eset, hogy baloldali civil aktivista saját otthonából induló projektét megfinanszírozták a fővárosi adófizetők – mindezt a közösségi költségvetésbe csomagolva. Ebben az esetben Gégény Noémi volt a Repair Cafe ötletgazdája és az ötlet megvalósítója is, egy személyben. Gégény 2022-es nyertes ötletét az általa alapított és működtetett Para-fitt Sportegyesület volt hivatott megvalósítani – ennek az egyesületnek történetesen ő az elnöke is. Gégény 2023 januárjában interjút adott az Éva magazinnak, ahol nyilvánvalóvá tette, hogy

a családi házban működő szerelemprojektje ugyanarra a józsefvárosi címre költözött, ahol a közösségi szereldét is kialakították.

Karácsony Gergely és Gégény Noémi a közösségi szerelde előtt Fotó: Facebook

– Három éve hoztunk létre egy újrahasznosító műhelyt, ahol a fiataljaink is aktívan tevékenykednek. Egy holland opensource startupból kiindulva jött az ötlet. A kreatív foglalkozásokért mindig fizetnünk kellett. Szerettünk volna mi is indítani valamit, ahol alkothatunk és hasznosak is lehetünk. A hulladék-újrahasznosítás egy igen fontos társadalmi feladat, ebben akartunk mi is elindulni – mondta a lapnak még 2023 januárjában Gégény, aki hozzátette: saját családi házában indította el a projektet, azt a teret azonban idővel kinőtte az újrahasznosító műhely, ezért újabb pályázaton indult, amit sikeresen meg is nyert. Az újrahasznosító műhely a VIII. kerületbe költözött, az új helyszínen pedig új tervek is jöttek.

– Tavaly a főváros második alkalommal írt ki közösségi költségvetésből megvalósuló ötletpályázatot. 

Ezen indultunk a közösségi szerelde ötletével és nyertünk is. Ha a megvalósítás lehetőségét is elnyerjük, akkor több legyet üthetünk egy csapásra 

– mondta még évekkel ezelőtt Gégény Noémi. Mostanra kiderült, hogy elnyerték a megvalósítás jogát is. 

Mindez azt jelenti, hogy Gégény családi házában indított projektje tágabb helyiségbe való költözésének bérleti díját és annak rezsijét három évig a budapesti adófizetők állják.

Többekben felmerülhet a kérdés, hogy miért éppen Gégény Noémi az a szerencsés, akinek szerelemprojektére, hobbijára 50 millió forintot adott a fővárosi önkormányzat, és hogyan tudta megszerezni Józsefváros egyik legértékesebb bérleményét meglehetősen alacsony bérleti díjért. A civil aktivista rendszeresen részt vesz a józsefvárosi baloldali civilek életében, hol hajléktalanokkal kapcsolatos eseményeken tűnt fel, máskor a pride fesztiválon vonult. Ráadásul a Repair Cafe kirakatát is LMBTQ érzékenyítő plakáttal borította be. 

Tehát ez a műhely nemcsak elromlott tárgyak szerelésére volt hivatott, hanem különböző, érzékenyítéssel töltött programoknak is helyt adott szűk kétéves működése alatt. 

A baloldali civil aktivista közösségi oldalának tanúsága szerint ott volt a Labanc utcai tüntetésen, amikor Karácsony Gergely főpolgármestert kihallgatta a Nemzeti Nyomozó Iroda a Budapest Büszkeség Napjára keresztelt LMBTQ-felvonulás miatt. Ezt megelőzően Hadházy Ákos kormányellenes tüntetésein tűnt fel vagy éppen hírt adott azokról.

LMBTQ-propagandával átitatottan működött a műhely Fotó: Facebook

 

Baráti civilek a közösségi költségvetésben 

A közösségi szerelde példáján látható, hogy a főváros a közösséginek beállított ötletbörze egymilliárd forintos keretéből csak szűk kört képviselő civileknek biztosít igen tetemes támogatásokat. Miközben a főváros pénzügyi helyzete labilis, a zöldterületek, mint például a Népliget, felújításra várnak. Csak összehasonlításképpen a főváros a Városmajor Fejlesztési Alapba 35 millió forintot adott, míg egy maximum néhány száz fő kedvtelését kiszolgáló ideiglenes szerelőműhely 50 millió forintot emészt fel. Az idei fővárosi közösségi költségvetésben is felbukkan egy civil kör, a homoszexuális lobbista Háttér Társaság, amely LMBTQ közösségi házat hozna létre. A Háttér Társaság pályázata az utolsó körbe is bekerült. A szavazás lezárult, eredményhirdetés pénteken lesz, ám a pride-hónapban Karácsony Gergely főpolgármester már ígéretet tett a társaságnak, hogy LMBTQ közösségi teret biztosít számukra. 

Borítókép: Repair Cafe (Fotó: Hír8Extra)

