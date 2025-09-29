Fővárosi LMBTQ-térről szavaztatnak Karácsonyék

Karácsony Gergelyék pénzügyi keretéből 120 millió forintért egy olyan elképzelés valósulhatna meg, amely olyan nyitott és biztonságos központ lenne, ahol az LMBTQ-emberek kulturális eseményeken vehetnek részt, csoportfoglalkozásokba kapcsolódhatnak be, és igénybe vehetik az őket segítő szolgáltatásokat – írja a Tűzfalcsoport.

A Háttér Társaság kezdeményezése alapján a biztonságos és befogadó LMBTQ közösségi tér megvalósulása is a budapesti lakosokon múlik. A fővárosi önkormányzat szeptember 1. és 30. között tartja meg az ötödik közösségi költségvetési szavazását, amelynek keretében most először

egy LMBTQ-emberek számára tervezett találkozóhely is bekerült a támogatásra váró javaslatok közé.

A szavazáson a Budapesten élő, dolgozó vagy tanuló, a 14. életévét betöltött magánszemélyek vehetnek részt.

Hazánkban ugyanakkor a gyermekek védelme érdekében tilos tizennyolc éven aluliak számára pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg.

Minden jel szerint a szavazást, amely kiskorúak részvételét is lehetővé teszi, a Karácsony Gergely vezette városvezetés is támogathatja, az adatkezelő például a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár – emelte ki a Tűzfalcsoport.

A projekt költségvetése 120 millió forint, a kivitelezésre pályázat útján választják majd ki az üzemeltetőt. A kezdeményezés mögött olyan szervezetek állnak, mint a Háttér Társaság, a Labrisz Leszbikus Egyesület és a Magyar LMBT Szövetség.