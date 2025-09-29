Háttér Társaságlmbtq-lobbiközösségi költségvetés

Fővárosi LMBTQ-térről szavaztatnak Karácsonyék

Újabb aggályok merültek fel a főváros közösségi költségvetésével kapcsolatban.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 11:27
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Karácsony Gergelyék pénzügyi keretéből 120 millió forintért egy olyan elképzelés valósulhatna meg, amely olyan nyitott és biztonságos központ lenne, ahol az LMBTQ-emberek kulturális eseményeken vehetnek részt, csoportfoglalkozásokba kapcsolódhatnak be, és igénybe vehetik az őket segítő szolgáltatásokat – írja a Tűzfalcsoport.

A Háttér Társaság kezdeményezése alapján a biztonságos és befogadó LMBTQ közösségi tér megvalósulása is a budapesti lakosokon múlik. A fővárosi önkormányzat szeptember 1. és 30. között tartja meg az ötödik közösségi költségvetési szavazását, amelynek keretében most először

egy LMBTQ-emberek számára tervezett találkozóhely is bekerült a támogatásra váró javaslatok közé.

A szavazáson a Budapesten élő, dolgozó vagy tanuló, a 14. életévét betöltött magánszemélyek vehetnek részt.

Hazánkban ugyanakkor a gyermekek védelme érdekében tilos tizennyolc éven aluliak számára pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg.

Minden jel szerint a szavazást, amely kiskorúak részvételét is lehetővé teszi, a Karácsony Gergely vezette városvezetés is támogathatja, az adatkezelő például a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár – emelte ki a Tűzfalcsoport.

A projekt költségvetése 120 millió forint, a kivitelezésre pályázat útján választják majd ki az üzemeltetőt. A kezdeményezés mögött olyan szervezetek állnak, mint a Háttér Társaság, a Labrisz Leszbikus Egyesület és a Magyar LMBT Szövetség.

Borítókép: Karácsony Gergely a Fővárosi Közgyűlés ülésén (Fotó: Hatlaczki Balázs)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vida Ákos
idezojelekdiktatúra

Itt a Német Demokratúrás Köztársaság

Vida Ákos avatarja

Németországban a politikusok folyamatosan és szemrebbenés nélkül hazudnak a választóiknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu