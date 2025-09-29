Rendkívüli

Orbán Viktor: Most lesz, illetve van haddelhadd, itt súlyos dolgok és súlyos következmények várhatók + videó

  • A nyugati országok kiakarják fosztani Ukrajnát, amit úgy adnak el, mintha megvédenék őket
Ukrajna világháború Amerika Harcosok órája Orbán Viktor

A nyugati országok kiakarják fosztani Ukrajnát, amit úgy adnak el, mintha megvédenék őket

Ukrajna akkor tudja megnyerni a háborút, ha Nyugat-Európából vagy Amerikából százezres nagyságrendben érkeznek harcoló csapatok a frontvonalra, de az világháborút jelent, amit senki nem akar – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok órája című online műsor hétfői adásában.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 10:05
Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok órája című online műsorban, ahol interjút adott Németh Balázs műsorvezetőnek 2025. szeptember 29-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Orbán Viktor jelezte, az amerikai elnök meg szokta kérdezni a véleményét a háborúról, és ő azt mondta neki, hogy ez a háború eldőlt, az oroszok megnyerték. A kérdés, hogy mikor és ki fog megállapodni az oroszokkal: amerikai és orosz megállapodás lesz, vagy végre az európaiak is hajlandóak tárgyalni, és lesz európai–orosz tárgyalás.

Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök (b) interjút ad a Harcosok órája című online műsorban Németh Balázs műsorvezetőnek 2025. szeptember 29-én Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán

Ezt a háborút nem lehet megnyerni a hadszíntéren. Minden katonai szakértő azt mondja, ideértve az amerikaiak legjobb katonai szakértőit is, hogy ezt a háborút akkor tudja Ukrajna megnyerni, ha Nyugat-Európából vagy Amerikából százezres nagyságrendben érkeznek harcoló csapatok a frontvonalra

 – mondta a kormányfő. 

Leszögezte: a nyugatiak nem az oroszok ellen harcolnak, hanem nem akarnak kimaradni Ukrajna felosztásából. Az oroszok elvették Ukrajna húsz százalékát, és a nyugatiak úgy gondolják, hogy nekik joguk van elvenni a maradékot. 

Ez egy rendes imperialista háború, csak nem így hívják

 – közölte. „A nyugatiak egész egyszerűen nem akarnak kimaradni egy fölosztható ország számukra elérhető szeletéből, ezért van az egész háború […] szerencsétlen ukránok kifosztása van a dolog mögött, miközben úgy adják el, mintha Ukrajnát védenék meg” – fogalmazott Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok órája című online műsorban, ahol interjút adott Németh Balázs műsorvezetőnek 2025. szeptember 29-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)

