Sharren Haskel: A fősodratú média Izrael kapcsán teljesen eltorzítja a valóságot

– Ön hangsúlyozta, hogy Gáza jövője nem csupán az újjáépítésről szólhat – különösen nem csak az infrastruktúráról –, hanem elsősorban az oktatásról. Említette az Ábrahám-egyezményeket, amelyek nyomán az antiszemita tartalmak kikerültek az arab országok tankönyveiből, és az Izraellel ápolt béke és együttműködés került előtérbe. Ön szerint a legfontosabb kérdés, hogy miként lehetne deradikalizálni egy olyan társadalmat, amelyet évtizedek óta gyűlöletre neveltek. Milyen kézzelfogható lépéseket tesz Izrael ezen a téren?

– Először is őszintén szembe kell néznünk a kérdéssel: hogy milyen jövőt akarunk? Mert amit ma a Közel-Keleten látunk, az nem területi vita. Ez nem egy területi, hanem egy vallási és kulturális vita. Nem egy területért vívott háború, ezért a területi kérdés nem fogja rendezni. Már 2005-ben megpróbáltuk a területi megoldást: Izrael teljesen kivonult a Gázai övezetből, minden zsidó települést felszámoltunk. Kiemeltük őket a földből, és újratemettük őket Izraelben. Autonómiát adtunk a palesztinoknak, mert a nemzetközi közösség meggyőződése volt, hogy a területi megoldás a járható út. De ez visszafelé sült el, és a nemzetközi közösség az összes biztonsági ígéretével együtt: eltűnt. Azóta is ennek isszuk a levét. A teljes palesztin lakosság a Hamász terrorszervezet révén radikalizálódott, mégpedig az UNRWA-n keresztül – ez az ENSZ egyik szervezete, amely lényegében egy dzsihadista oktatási rendszerrel kötött radikális szövetséget.

Amit most tenni kellene – és nemcsak nekünk, hanem a nemzetközi közösségnek is –, az egy komoly párbeszéd az oktatásról.

Az Ábrahám-megállapodások példátlan eredményeket hoztak nemcsak gazdasági, hanem oktatási téren is. Ezek az országok alapjaiban reformálták meg az oktatási rendszerüket: eltávolították a zsidóellenes tartalmakat, és olyan tananyagokat vezettek be, amelyek a második világháborúról, az Egyiptommal és Jordániával kötött békemegállapodásokról szólnak – vagyis arról, hogy a béke és a stabilitás nem csupán vágyálom az arabok és a zsidók között, hanem valódi lehetőség. Erről kellene most szólnia a közbeszédnek: hogy a palesztin területeken működő dzsihadista nevelést fel kell váltania egy olyan oktatási rendszernek, amely a békés együttélést tanítja. Csak így nőhet fel egy új nemzedék, amely ezt képes lesz elfogadni.

– Míg Izrael térségében a kulcsszó a deradikalizáció, Európában – az ellenőrizetlen tömeges migráció kapcsán – inkább az integráció. Magyarország 2015-ben határzárat épített, és következetesen elutasította az illegális migrációt. A miniszterelnök alig egy hete Tusnádfürdőn arról beszélt, hogy tíz év múlva már nemcsak a déli határokat kell megvédenie a magyar kormányfőnek, hanem a nyugati határokat is – az Európai Unión belüli bevándorlás miatt. Tehát képes lehet Nyugat-Európa integrálni a döntően muszlim bevándorlóit, avagy – tömeges kitoloncolás és megerősített határok nélkül – a párhuzamos társadalmak, a no-go zónák és az antiszemitizmus tartósan velünk maradnak?

– Európa bevándorlási programja: egy öngyilkos program. Alapjaiban változtatta meg és rombolja le az európai kultúrát, a hagyományokat, az európai identitást. Nézze meg, mi történik Franciaországban: ma már nincs helye a zsidóknak Franciaországban. Személy szerint úgy gondolom, hogy már túl késő. Egy francia lapban meg is írtam: a zsidók rendben lesznek, mert van hova menekülniük, ha üldöztetés éri őket. Van otthonuk, van menedékük. De a francia emberek miatt igazán aggódom. Ők hová mehetnek majd?

Úgy látom, a magyar kormány politikája megmentette az önök értékeit, hagyományait, és kultúráját is.

Nézzenek csak körül! Irán, a Hezbollah, az ISIS beszivárgott Európa számos országába. A terrorista csoportok együttműködnek a bűnszervezetekkel, legyen szó Svédországról vagy Belgiumról. Ezekről a problémákról az érintett kormányok tudnak – most viszont már azokkal a veszélyekkel kell komolyan szembenézniük, amelyeket saját maguk importáltak a Közel-Keletről. Ha nincs valódi asszimilációs program, akkor komoly baj van – és higgyék el, mi ezt pontosan tudjuk. Izrael a világ minden tájáról fogadott be zsidó közösségeket: Latin-Amerikából, Etiópiából, Afrikából, Ausztráliából, Európából, Thaiföldről, Indiából. Az asszimilációs programjaink a nyelvre, a kultúrára, és még számos egyéb tényezőre is kiterjednek. De Európában ilyen nincs. Senki nem beszél erről. Ehelyett tömeges bevándorlás van, a bevándorlók pedig magukkal hozzák a radikális ideológiákat, a Közel-Kelet problémáit, sőt, azokat be is építik az európai társadalmakba.

– Magyarország zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmus minden formájával szemben. A hatóságok nemrég kitiltották az ír Kneecap együttest, mert a trió antiszemitizmusra buzdított. Amikor a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök ellen, Orbán Viktor konzervatív kormánya kilépett a testületből, és méltón fogadta Netanjahut Budapesten, április elején. A magyar–izraeli kapcsolatok tehát jók. Ön szerint melyek ezen együttműködés legfontosabb pillérei, illetve van olyan eleme a magyar politikának, melyet más országok is átvehetnének?

– Először is köszönet illeti a magyar kormányt, amiért megálljt parancsolt egy olyan együttesnek, mint a Kneecap, amely nyíltan antiszemita. De fontos megérteni, hogy itt nem pusztán rasszista zenészekről van szó. Ez egy olyan zenekar, amelynek egyes tagjai ellen saját hazájukban is nyomozás folyik terrorszervezet népszerűsítése miatt. Volt, hogy a Hezbollah zászlaját lengették – márpedig a Hezbollah hivatalosan terrorszervezetként van nyilvántartva. Ezek a zenészek tehát nyílt és tudatos támogatói a terrorizmusnak. Gondoljunk csak bele! 2023 október 7-én és 8-án – még mielőtt Izrael egyáltalán belépett volna Gázába – máris tüntetéseket láttunk világszerte: Londonban, Párizsban, New Yorkban, Ausztráliában. De mit is követeltek ezek a tüntetők? Tűzszünetet egy olyan háborúban, ami még el sem kezdődött? Humanitárius segélyt? Nem! Az október 7-i vérengzést ünnepelték!

Sydney-ben az Operaház lépcsőjén például azt skandálták: „Gázosítsák el a zsidókat!” Ez tehát az a szellemiség, amit a Kneecap és hasonló zenekarok népszerűsítenek.

De a zsidók csupán a tünet. Ha visszatekintünk ezeknek a zenekaroknak a szövegeire, világosan látszik, hogy már az antiszemitizmus előtt is gyűlöletet hirdettek – a nyugati demokráciák ellen, például az Egyesült Királyság ellen. „Halál a rendőrökre!” – hangzott el egyik zenei fesztiválon egy másik rap zenekartól. Európában ma egy súlyos gonddal küzd: egyfajta „divatmozgalommá” vált a nyugati civilizáció és demokrácia elleni gyűlölet. Ez a kultúraellenes ideológia azt tanítja az embereknek, hogy gyűlöljék saját hagyományaikat, saját értékeiket, saját társadalmaikat. Márpedig ez rendkívül aggasztó, mert az említett együttesek együttműködnek a radikális dzsihadistákkal. Nem félnek zászlóikat lengetni, nem félnek a halált, a gyilkosságot, a legbrutálisabb terrort tetteik igazolásaként feltüntetni. Ez már nemcsak Izrael vagy a zsidó közösség problémája – ez egy súlyos európai probléma is, amellyel végre szembe kell nézni. Engem ez komolyan aggaszt.