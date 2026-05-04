Starmer döntése jelzésértékű az ukrán hitel kapcsán

Pilkington szerint Nagy-Britannia jelenleg szörnyű hanyatlásban van, csőddel néz szembe, a hadserege pedig nincs jó állapotban, ennek ellenére hosszú távon nem számít szignifikáns változásra, már ami az elit háborúpárti álláspontját illeti.
Jelenleg semmi sem megy jól Nagy-Britanniában. És nekem úgy tűnik, hogy az ukránkérdés bizonyos értelemben az egyetlen reményük. Szóval a tippem az, hogy még ha véget is ér a háború, akármi is lesz a vége, szerintem a britek még hosszú ideig nem fogják elengedni Ukrajna támogatását
– hangsúlyozta.
Borítókép: Keir Starmer (Fotó: MTI)
